Original-Research: Deutsche Rohstoff AG (von First Berlin Equity Research Gmb...

Original-Research: Deutsche Rohstoff AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Deutsche Rohstoff AG

Unternehmen: Deutsche Rohstoff AG

ISIN: DE000A0XYG76

Anlass der Studie: vorläufiges Ergebnis 2018

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: EUR23,80

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 20.11.2018 (vormals: Hinzufügen)

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Deutsche Rohstoff

AG (ISIN: DE000A0XYG76) veröffentlicht.



Analyst Simon Scholes bestätigt

seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 24,00 auf EUR 23,80.

Zusammenfassung:

Die vorläufigen Ergebnisse des Jahres 2018 zeigten einen Anstieg im Umsatz

von 103% auf EUR109,1 Mio. (FBe: EUR109,7 Mio.; 2017: EUR53,7 Mio.), während das

EBITDA EUR96,6 Mio. betrug (FBe: EUR89,2 Mio.; 2017: EUR36,1 Mio.). Der Umsatz

lag am oberen Ende der im Neunmonatsbericht im November kommunizierten

Guidancespanne von EUR100-110 Mio., das EBITDA übertraf die Guidance von EUR90

Mio. deutlich. Unser überarbeitetes Bewertungsmodell wird zum einen durch

die Erhöhung der geschätzten förderbaren Öl- und Gasmenge sowohl bei Cub

Creek als auch bei Elster Oil & Gas (wie die Abwärtsrevision der

Abschreibung bei den Projekten in Q4/18 zeigt) und zum anderen durch einen

späteren Produktionsstart in Cub Creek als wir vorher antizipiert hatten,

beeinflusst. Unser neues Kursziel beträgt EUR23,8 (bisher: EUR24,0). Wir

behalten unsere Kaufempfehlung bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Deutsche

Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY

rating and decreased the price target from EUR 24.00 to EUR 23.80.

Abstract:

Preliminary 2018 results showed a 103% increase in sales to EUR109.1m (FBe:

EUR109.7m; 2017: EUR53.7m) while EBITDA came in at EUR96.6m (FBe: EUR89.2m; 2017:

EUR36.1m). Sales were at the top end of the guidance range of EUR100-110m given

in the nine months report in November, while EBITDA clearly exceeded

guidance of EUR90m. Our reworked valuation model is affected on the one hand

by increased estimated ultimate recovery at both Cub Creek and Elster Oil &

Gas (as indicated by the downward revision in unit depreciation at the

projects in Q4/18) and on the other by a later start to production from new

wells at Cub Creek than we had previously modeled. Our new price target is

EUR23.8 (previously: EUR24.0). We maintain our Buy recommendation.

