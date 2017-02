Original-Research: Deutsche Rohstoff AG (von First Berlin Equity Research Gmb...

Original-Research: Deutsche Rohstoff AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Unternehmen: Deutsche Rohstoff AG ISIN: DE000A0XYG76

Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 20.02.2017 Kursziel: 34,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research has published a research update on Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76).



Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 31.00 to EUR 34.00.

Abstract: On 16 February DRAG published a reserve valuation dated end December 2016 for its two most valuable oil and gas subsidiaries, Cub Creek Energy and Elster Oil & Gas showing an increase of 120% on the previous end April 2016 valuation. The latest number is also USD45m or 21% above the valuation we published in our most recent note of 12 December for these two subsidiaries. The day before announcing the updated reserve valuation, DRAG withdrew its previous guidance for 2016 net profit before minorities of EUR8-10m. New guidance is for a number 'slightly below' the 2015 result of EUR0.5m. The main reasons for the shortfall are delays in the start of oil and gas production in Q4 2016 and an unexpectedly large tax expense in connection with increased deferred tax liabilities. However, given that the oil and gas not produced in 2016 will be produced in 2017, and that the deferred tax-related charge is a non-cash item, the increase in the reserve valuation has a much greater impact on our price target. We now see fair value for DRAG at EUR34.0 per share (previously: EUR31.0) and maintain our Buy recommendation.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 31,00 auf EUR 34,00.

Zusammenfassung: Am 16. Februar veröffentlichte DRAG eine Ende Dezember datierte Reservenbewertung in Bezug auf ihre zwei wertvollsten Öl- und Gastochtergesellschaften - Cub Creek Energy und Elster Oil & Gas, die eine 120%-ige Wertsteigerung im Vergleich zur letzten Bewertung vom Ende April 2016 aufwies. Zudem liegt die neueste Bewertung USD45Mio. oder 21% oberhalb der Bewertung der Tochtergesellschaften, die wir in unserer jüngsten Studie vom 12. Dezember veröffentlichten. Am Tag vor der Ankündigung der aktualisierten Reservenbewertung, passte DRAG ihre bisherige Prognose zum Konzernjahresüberschuss 2016 (Gewinn vor Minderheitsanteilen) von EUR8-10Mio. nach unten an. Die neue Guidance lautet 'leicht unterhalb des Vorjahresergebnisses (EUR0.5Mio.)'. Die Hauptgründe für die Anpassung der Guidance sind der später als erwartete Produktionsbeginn der Bohrungen in den USA im 4. Quartal 2016 und ein unerwartet hoher Steueraufwand in Zusammenhang mit der Bildung latenter Steuerverbindlichkeiten. Die in 2016 ausgefallene Öl- und Gasproduktion wird in 2017 erfolgen, und der latente Steueraufwand ist nicht zahlungswirksam. Deswegen hat die Steigerung der Reservenbewertung eine viel größere Auswirkung auf unser Kursziel. Wie sehen den fairen Wert der DRAG-Aktie nunmehr bei EUR34,0 (vorher EUR31,0) und behalten unsere Kaufempfehlung bei.

