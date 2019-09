Original-Research: Deutsche Rohstoff AG (von First Berlin Equity Research Gmb...

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Rohstoff":

Original-Research: Deutsche Rohstoff AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Deutsche Rohstoff AG

Unternehmen: Deutsche Rohstoff AG

ISIN: DE000A0XYG76

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 30.09.2019

Kursziel: EUR18,10

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 20. November 2018 (vorher: Hinzufügen)

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Deutsche Rohstoff

AG (ISIN: DE000A0XYG76) veröffentlicht.



Analyst Simon Scholes bestätigt

seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 23,00 auf EUR 18,10.

Zusammenfassung:

Wir gehen davon aus, dass die Produktion im Jahr 2020 um 31% und im Jahr

2021 um weitere 21% ansteigen wird, nachdem die Bohrplätze Olander und

Knight ab Dezember 2019 bzw. Januar 2021 ihre Produktion aufgenommen haben.

Der Umsatz dürfte das Volumen im nächsten Jahr deutlich übertreffen, da der

BOE (barrel of oil equivalent)-Mix von Gas auf wertvolleres Öl übergeht.

Unsere Prognosen stimmen mit den Prognosen des Managements für 2019 in

Bezug auf Umsatz und EBITDA von EUR40 bis 50 Mio. bzw. EUR25 bis 35 Mio. und

für 2020 in Bezug auf Umsatz und EBITDA von EUR75 bis 85 Mio. bzw. EUR55 bis 65

Mio. überein. Wir schätzen, dass die zum Ende des Jahres 2018 vorgenommene

Wertberichtigung von EUR13,2 Mio. in Bezug auf die wichtigste Öl- und

Gasförderungstochter der DRAG, Cub Creek, eine Verringerung der geschätzten

endgültigen Förderung aus vorhandenen Bohrlöchern um 20% implizierte. Die

DRAG hat die Hälfte dieser Wertberichtigung im H1/19-Bericht rückgängig

gemacht, die positive Auswirkung auf unser Kursziel wird jedoch durch einen

Rückgang des Ölpreises um USD6 am kurzfristigen Ende der Futures-Kurve seit

unserer Studie vom 14. Mai aufgewogen. Wir haben unser Kursziel von EUR23,0

auf EUR18,1 gesenkt, behalten aber unsere Kaufempfehlung bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Deutsche

Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY

rating and decreased the price target from EUR 23.00 to EUR 18.10.

This is an abbreviated summary. The full text of this story (including

disclosure) is attached as a pdf document. For previous reports on this or

other companies covered by First Berlin contact Gaurav Tiwari directly

(g.tiwari@firstberlin.com).

Abstract:

We expect production to jump 31% in 2020 and by a further 21% in 2021

following the start of production at the Olander and Knight drilling pads

from December 2019 and January 2021 respectively. Revenue should clearly

outpace volume next year as the BOE (barrel of oil equivalent) mix shifts

from gas to more valuable oil. Our forecasts are in line with management

guidance for 2019 sales and EBITDA of EUR40-50m and EUR25-35m respectively and

2020 sales and EBITDA of EUR75-85m and EUR55-65m respectively. We estimate that

the EUR13.2m impairment taken at the end of 2018 with respect to DRAG's most

important oil and gas producing subsidiary, Cub Creek, implied a 20%

reduction in estimated ultimate recovery from existing wells. DRAG reversed

half of this impairment in the H1/19 report, but the positive impact of

this on our price target is outweighed by a USD6 fall in the oil price at

the near-term end of the futures curve since our 14 May note. We have moved

our price target down from EUR23.0 to EUR18.1 but maintain our Buy

recommendation.

