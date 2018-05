Original-Research: Deutsche Grundstücksauktionen AG (von GBC AG): Kaufen

^

Sehr gutes Geschäftsjahr 2017 gefolgt vom Rekordergebnis des ersten

Quartals 2018; Prognoseanhebung und Erhöhung des Kursziels auf 18,85 EUR je

Aktie; Rating: Kaufen

Für die Deutsche Grundstücksauktionen AG verlief das Geschäftsjahr 2017

sehr gut.



Das Unternehmen konnte sich erneut als klarer Marktführer für die

Versteigung von Immobilien in Deutschland behaupten. Durch die gute

Marktstellung wurde so die bereinigte Netto-Courtage (Courtageerlöse

abzüglich Umsatzsteuer und etwaiger Unterprovisionen) um 5,38% auf 11,16

Mio. EUR gesteigert (VJ: 10,59 Mio. EUR). Gleichsam wurde das erklärte Ziel

eines Objektumsatzes von über 100 Mio. EUR nun das vierte Mal in Folge

erreicht.

Hauptursächlich für die gute Entwicklung war ein deutlich höherer

Objektumsatz als im Vorjahr, welcher um 16,3% auf 116,60 Mio. EUR (VJ: 100,28

Mio. EUR) gesteigert wurde. Diese Steigerung wurde trotz einer rückläufigen

Anzahl an Objekten von 1.888 (2016) auf 1.782 (2017) erzielt, was für

höherpreisige bzw. steigerungsfähigere Objekte spricht. Die Gewinnabführung

durch die Tochtergesellschaften verblieb mit 1,70 Mio. EUR (VJ: 1,70 Mio. EUR)

auf Vorjahresniveau, bedingt durch die unterschiedliche Entwicklung der

einzelnen Tochtergesellschaften.

Die Geschäftsentwicklung der einzelnen Töchter ist durch den üblichen

leicht volatilen Verlauf des Versteigerungsgeschäfts zu erklären, der

maßgeblich durch die Einlieferungsqualität bestimmt wird. So können

insbesondere einzelne sehr große Objekte oder deutliche steigerungsfähige

Objekte die Courtage maßgeblich beeinflussen. Die Nachfrage nach derartigen

Objekten ist generell sehr hoch und so können sich innerhalb der Gruppe

einzelne Gesellschaften bei einer guten Objekteinlieferung überproportional

gut entwickeln. Neben der sehr guten Entwicklung kam es zu einer Erhöhung

der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 15,5% auf 2,38 Mio. EUR (VJ: 2,06

Mio. EUR), verursacht durch Rückabwicklungen bzw. Teilausbuchungen der

Courtagen über 0,27 Mio. EUR. Davon beliefen sich 0,20 Mio. EUR auf ein

Einzelobjekt, welches überraschend ausgebucht werden musste. Unseres

Erachtens handelt es sich hierbei nicht um einen wiederkehrenden Effekt und

wir gehen von rückläufigen Kosten im kommenden Jahr aus. Insgesamt verlief

das Geschäftsjahr 2017 sehr erfolgreich so soll auch zum vierten Mal in

Folge die Dividende erhöht werden und beläuft sich entsprechend unserer

Schätzungen auf 0,77 EUR je Aktie (gegenwärtiger Vorschlag für die

Hauptversammlung).

Das Marktumfeld sollte sich auch zukünftig die DGA sehr gut für entwickeln,

da die EZB gegenwärtig keine Absichten hat, eine Zinserhöhung

durchzuführen. Dabei partizipiert das Unternehmen als Marktführer mit einem

Marktanteil von über 85% deutlich von dieser Entwicklung. Darüber hinaus

positioniert sich das Unternehmen als wichtigster Immobilienversteigerer

des Bundes, was zu einer sehr guten Einlieferung geführt hat und unseres

Erachtens auch in Zukunft gute Objekte für DGA bedeutet. So konnte im

ersten Quartal 2018 bereits ein unerwartet hoher Einzelerlös in Höhe von

15,23 Mio. EUR erzielt werden, für ein Objekt der BIMA (siehe Research

Comment 04.04.2018). Wie in der Presse (Tagesspiegel.de ,Bauen in der

Hauptstadt' 28.05.18 13:41) berichtet, hat der Bundesrat nun der

Veräußerung der Immobilie zugestimmt und somit ist das Ergebnis des ersten

Quartals 2018 gesichert. Insbesondere durch dieses Objekt erhöhte sich der

Objektumsatz um 40,2% auf 37,01 Mio. EUR (VJ: 26,40 Mio. EUR) und die

bereinigte Netto-Courtage um 35,8% auf 3,34 Mio. EUR (VJ: 2,46 Mio. EUR).

Wir gehen davon aus, dass sich dieser positive Sondereffekt auch auf das

Gesamtjahresergebnis niederschlagen wird und wir erwarten eine bereinigte

Netto-Courtage in Höhe von 12,25 Mio. EUR in 2018 bzw. 11,50 Mio. EUR in 2019.

Entsprechend gehen wir davon aus, dass über die Jahre 2018 und 2019 eine

kontinuierliche Steigerung stattfindet, jedoch 2018 durch das erste Quartal

noch einen positiven Sondereffekt verbucht. Das bedeutet jedoch nicht, dass

sich ein derartiger positiver Effekt sich nicht in 2019 wiederholen könnte

und daher sehen wir unsere Prognose als konservativ an. Wir gehen davon

aus, dass sich die Kosten größtenteils stabil entwickeln und rechnen mit

einem Jahresüberschuss im Jahr 2018 in Höhe von 2,07 Mio. EUR und 1,54 Mio. EUR

in 2019.

Bei einer stabilen Dividendenpolitik erwarten wir eine Dividende von 1,30 EUR

im Jahr 2018, was bei dem gegenwärtigen Kurs von 17,10 EUR einer sehr

attraktiven Dividendenrendite von 7,6% entsprechen würde, bzw. 0,95 EUR in

2019 mit 5,6% Dividendenrendite. Auf Basis unseres DCF-Modells haben wir

einen fairen Wert von 18,85 EUR ermittelt (bisher: 17,80 EUR) und vergeben das

Rating Kaufen.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/16543.pdf

