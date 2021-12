Original-Research: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft A...

^

Original-Research: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG

Unternehmen: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG

ISIN: DE0008041005

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 16.12.2021

Kursziel: EUR2,90

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christian Orquera

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Deutsche Effecten-

und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG (ISIN: DE0008041005)

veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung

und erhöht das Kursziel von EUR 2,50 auf EUR 2,90.

Zusammenfassung:

In der ersten Dezemberhälfte 2021 hat die Deutsche Effecten- und Wechsel-

Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) die letzten beiden für dieses Jahr

geplanten Beteiligungen erfolgreich abgeschlossen. I) Die DEWB hat sich an

dem Frankfurter Wertpapier-Tokenisierungs-Fintech-Startup Cashlink

Technologies GmbH beteiligt. Cashlink hat eine Technologieplattform

entwickelt, die als Komplettlösung die rechtssichere Emission und

Verwaltung von digitalen tokenisierten Wertpapieren für institutionelle

Kunden ermöglicht. Das neue deutsche Gesetz für elektronische Wertpapiere

(eWpG), das am 1. Juni 2021 in Kraft getreten ist, regelt und ermöglicht

den Handel mit digitalen und Blockchain-Wertpapieren. Dieses Gesetz stellt

einen wichtigen Katalysator dar, da es den Akteuren, die sich am

aufstrebenden Kapitalmarkt 2.0 beteiligen wollen, einen sicheren

Rechtsrahmen bietet. Cashlink ist nun eines der ersten Fintechs, das eine

Erlaubnis nach der neuen Gesetzgebung erhalten hat, um mit tokenisierten

Wertpapieren in Deutschland zu operieren. II) Die DEWB investierte einen

ungenannten Betrag in den deutschen börsennotierten Social Trading

Neo-Broker Naga Group zu einem attraktiven Preis von ~EUR5,40 je Aktie

(aktueller Kurs: EUR7,10 je Aktie) im Rahmen einer Kapitalerhöhung von EUR22,7

Mio. und einer Sekundärtransaktion. Die Transaktionen erfolgten in

Zusammenarbeit mit den bekannten Investoren Christian Angermayer und Peter

Thiel. Naga hat >1 Mio. Nutzer, eine Marktkapitalisierung von ~EUR300

Mio., plant eine Verdoppelung des Umsatzes in den Jahren 2021 und 2022 und

will im Laufe des Jahres 2022 einen Börsengang an der amerikanischen NASDAQ

durchführen. Insgesamt hat die DEWB ein attraktives Portfolio aus sieben

Fintechs mit hervorragenden Perspektiven aufgebaut. Im November erwarb die

größte DEWB-Beteiligung, die Lloyd Fonds AG (LFAG), einen Anteil von ca.

50% (und machte ein Angebot für über 90%) an der führenden deutschen

Vermögensverwaltungsgesellschaft BV Holding AG, wodurch sie ihr verwaltetes

Vermögen auf ca. EUR5,0 Mrd. verdoppeln wird. Diese Transaktion wird LFAG

unter den Top 5 der Vermögensverwalter in Deutschland positionieren. LFAG

sicherte sich außerdem einen Anteil von 17,75% (mit der Option, diesen auf

100% zu erhöhen) an dem schnell wachsenden Robo-Advisory-Startup growney

GmbH. Die LFAG hat eine hervorragende Performance abgeliefert, und ihr

Aktienkurs hat sich seit Jahresbeginn fast verdoppelt, was den NAV der DEWB

deutlich erhöht hat. Unser aktualisiertes NAV-basiertes Bewertungsmodell

für die DEWB führt zu einem höheren Kursziel von EUR2,90 (vorher: EUR2,50). Wir

halten die DEWB-Aktie für deutlich unterbewertet und bekräftigen daher

unsere Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on Deutsche

Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG (ISIN: DE0008041005).

Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating and increased the price

target from EUR 2.50 to EUR 2.90.

Abstract:

In the first half of December 2021, Deutsche Effecten- und Wechsel-

Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) successfully completed the last two

holding investments planned for this year. I) DEWB took a position in the

Frankfurt-based securities tokenisation fintech startup Cashlink

Technologies GmbH. Cashlink has developed a technology platform that

enables the legally compliant issuance and management of digital tokenised

securities for institutional clients as an all-in-one solution. The new

German bill 'Gesetz für elektronische Wertpapiere - eWpG' effective 1 June

2021, regulates and enables the trading of digital and blockchain

securities. This legislation represents a key catalyst because it brings

the assurance of a regulatory framework for players willing to participate

in the emerging capital market 2.0. Cashlink is now one of the first

fintechs to have obtained a permit according to the new legislation to

operate with tokenised securities in Germany. II) DEWB invested an

undisclosed amount in the German listed social trading neo-broker Naga

Group at an attractive price of ~EUR5.40 p/s (current price: EUR7.10 p/s) in

connection with a capital increase of EUR22.7m and a secondary transaction.

The well-known investors Christian Angermayer and Peter Thiel both

participated in the transactions. Naga has >1m users, a market cap of

~EUR300m, has guided to a doubling of sales in 2021 and 2022, and plans to

conduct an IPO on the US NASDAQ during 2022. Overall, DEWB has built up an

attractive portfolio comprised of seven fintechs with excellent prospects.

In November, DEWB's largest holding, Lloyd Fonds AG (LFAG), acquired a ~50%

stake (and made an offer for >90%) in the leading German asset

management firm BV Holding AG through which it will roughly double its

assets under management to ~EUR5.0bn. This transaction will position LFAG

among the top 5 asset managers in Germany. LFAG also secured a ~17.75%

stake (with the option to increase it to 100%) in the fast-growing

robo-advisory startup growney GmbH. LFAG has delivered a superb financial

performance, and its stock price has nearly doubled since the beginning of

the year, increasing DEWB's NAV substantially. Our updated NAV-based

valuation model for DEWB leads to a higher price target of EUR2.90

(previously EUR2.50). We believe DEWB's stock is significantly undervalued.

We reiterate our Buy rating.

