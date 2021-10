Original-Research: Cardiol Therapeutics (von GBC AG): BUY

^

Original-Research: Cardiol Therapeutics - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu Cardiol Therapeutics

Unternehmen: Cardiol Therapeutics

ISIN: CA14161Y2006

Anlass der Studie: Research Comment

Empfehlung: BUY

Kursziel: 17,49 CAD

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2022

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Julien Desrosiers; Felix Haugg

Upcoming Investor Event:

Cardiol Therapeutics to present at digital International Investment Forum

(IIF)

On October 14, the IIF International Investment Forum will take place.



At

this fo-rum, Cardiol Therapeutics will also present its business model and

current business development.

Presentation slot:

Cardiol Therapeutics Inc.

09.00 am EDT*

03.00 pm CEST*

09.00 pm HKT*

Speaker: David Elsley, CEO

The International Investment Forum (IIF) is a live, digital-only event that

provides access to publicly traded companies from the small- and mid-cap

segments around the world. Speakers on October 14, 2021 will be board

members of publicly traded companies from the technology, commodities,

security, medical, logistics and aerospace sectors.

The program with schedule can be found at the following link:

https://ii-forum.com/timetable-all-events/

Registrations for this event and Cardiol Therapeutics' presentation are

available at the following link:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/1316337024931/

WN__AF905tXQDusVrXET1t4pg

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22965.pdf

Date and time of completion of this research: 11/10/2021 (10:30 am)

Date and time of first distribution: 11/10/2021 (02:00 pm)

