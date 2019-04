Original-Research: CR Capital Real Estate (von First Berlin Equity Research G...

^

Original-Research: CR Capital Real Estate - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu CR Capital Real Estate

Unternehmen: CR Capital Real Estate

ISIN: DE000A2GS625

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: BUY

seit: 29.04.2019

Kursziel: 40

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu CR Capital Real

Estate AG (ISIN: DE000A0WMQ53) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin

bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 28,00 auf

EUR 40,00.

Zusammenfassung:

Die vorläufigen Ergebnisse zeigten eine starke Steigerung der

Profitabilität. Der Nettogewinn wird nun bei EUR7,7 Mio.



gegenüber EUR5,8 Mio.

im Vorjahr erwartet. CR Capital hat circa 100 Reihenhäuser aus der Phase I

des Leipziger Projekts übergeben und mit dem Bau der zweiten Phase (200

Einheiten) in H2/18 begonnen. Die erfreuliche Performance in 2018 deutet

darauf hin, dass die Entwicklungsaktivitäten in Leipzig nach einem trägen

Start nun gute Fortschritte machen. Aus unserer Sicht ist der deutsche

Wohnimmobilienentwickler gut positioniert, um von einem Marktumfeld zu

profitieren, das von knappem Angebot und Urbanisierungstrends geprägt ist.

Wir erhöhen unser Kursziel auf EUR40 (zuvor: EUR28) aufgrund neu kalibrierter

Ertragsannahmen, die die laufenden Geschäfte treffender widerspiegeln.

Unsere Empfehlung bleibt Kaufen

First Berlin Equity Research has published a research update on CR Capital

Real Estate AG (ISIN: DE000A0WMQ53). Analyst Ellis Acklin reiterated his

BUY rating and increased the price target from EUR 28.00 to EUR 40.00.

Abstract:

Preliminary reporting showed a strong rise in profitability with net income

expected to reach EUR7.7m vs EUR5.8m in the prior year. CR Capital handed over

~100 terraced homes from phase I of its Leipzig project and started phase

II (200 units) construction in H2/18. The strong 2018 performance suggests

development activities in Leipzig have hit their stride after a sluggish

start. In our view, the German residential property developer is well

positioned to capitalise on an environment driven by short supply and

urbanisation trends. We increase our price target to EUR40 (old: EUR28) on

recalibrated profitability assumptions more reflective of current

operations. Our rating remains Buy.

