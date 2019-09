Original-Research: CR Capital Real Estate (von First Berlin Equity Research G...

^

Original-Research: CR Capital Real Estate - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu CR Capital Real Estate

Unternehmen: CR Capital Real Estate

ISIN: DE000A2GS625

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 30.09.2019

Kursziel: 35,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu CR Capital Real

Estate AG (ISIN: DE000A0WMQ53) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin

bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 20,00 auf

EUR 35,00.

Zusammenfassung:

Die H1/19-Ergebnisse bestätigten die gute Projektentwicklungsdynamik,

während der Jahresbericht für 2018 ein starkes Umsatz- und Gewinnwachstum

zeigte. Das Nettoergebnis lag bei EUR7,8 Mio.



gegenüber EUR5,8 Mio. im Vorjahr.

Die Performance ist vor allem der erfolgreichen Übergabe von 96

Reihenhäusern aus der Phase I des Leipziger Projekts zu verdanken. Die

Baupipeline bleibt gut gefüllt (~1.000 Einheiten), während die Trends im

bezahlbaren Wohnraum weiterhin positiv sind. Wir haben unsere Prognosen

angehoben, um eine wesentlich höhere Projektentwicklungskapazität zu

berücksichtigen. Unser aktualisiertes Modell ergibt ein Kursziel von EUR35

(zuvor: EUR20). Die jüngste Hauptversammlung genehmigte einen Aktiensplit von

2:1, aber das Management strebt für 2019 eine unveränderte Dividende von

EUR1,50 an. Die verdoppelte Ausschüttung dürfte die Anleger erfreuen. Unsere

Empfehlung bleibt Kaufen.

First Berlin Equity Research has published a research update on CR Capital

Real Estate AG (ISIN: DE000A0WMQ53). Analyst Ellis Acklin reiterated his

BUY rating and increased the price target from EUR 20.00 to EUR 35.00.

Abstract:

H1/19 results confirmed good project development momentum, while FY18

reporting showed strong revenue and earnings growth with net income topping

EUR7.8m vs EUR5.8m in the prior year. The good full year performance owes

chiefly to the successful handover of 96 terraced homes from phase I of its

Leipzig project. The construction pipeline remains full (~ 1,000 units),

while affordable housing trends remain supportive. We have raised our

forecasts to account for much higher project development capacity. Our

updated model now yields a EUR35 price target (old: EUR20). The recent AGM

approved a 2:1 stock split, but management target an unchanged EUR1.5

dividend on 2019 earnings. The doubling of the payout should delight

investors. Our rating remains Buy.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/19077.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°