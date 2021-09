Original-Research: CR Capital AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

Original-Research: CR Capital AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu CR Capital AG

Unternehmen: CR Capital AG

ISIN: DE000A2GS625

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 17.09.2021

Kursziel: EUR58

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst:

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu CR Capital AG

(ISIN: DE000A2GS625) veröffentlicht.



Analyst Ellis Acklin bestätigt seine

BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 37,00 auf EUR 58,00.

Zusammenfassung:

Eine Reihe von Branchen und Sektoren haben in der Pandemie zu kämpfen, aber

die Aussichten von CR Capital bleiben dank seiner Position im deutschen

Segment 'bezahlbarer Wohnraum' und dem jüngsten Einstieg in die Welt des

Private Equity hervorragend. Die Terrabau Tochter (100%) verfügt über eine

volle Pipeline von über 600 Wohneinheiten, und der Betrieb wurde während

der Krise weitgehend ungehindert fortgesetzt. Im Sechsmonatsbericht ist der

Nettogewinn von EUR62 Mio. und der NAVPS von EUR62,5 hervorzuheben. CR Capital

bilanziert nun als Investmentgesellschaft nach IFRS 10. Wir bewerten das

Unternehmen daher mit einem Discounted-Dividend-Modell (DDM), was ein neues

Kursziel von EUR58 (zuvor: EUR37) ergibt. Unsere Empfehlung bleibt Kaufen.

First Berlin Equity Research has published a research update on CR Capital

AG (ISIN: DE000A2GS625). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and

increased the price target from EUR 37.00 to EUR 58.00.

Abstract:

A number of industries and sectors are struggling in the pandemic-world,

but CR Capital's prospects remain excellent, thanks to its position in

Germany's affordable housing segment and a recent move into the world of

private equity. The fully-owned Terrabau has a full pipeline of over 600

units, and operations have continued largely unhampered during the crisis.

H1/21 reporting was highlighted by EUR62m in net income and NAVPS of EUR62.5.

CR Capital now reports as an investment entity according to IFRS 10. We

thus value the company with a discounted dividend model (DDM) and arrive at

a EUR58 price target (old: EUR37). We remain Buy-rated on CR Capital.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22914.pdf

