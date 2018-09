Original-Research: CO.DON AG (von Sphene Capital GmbH): Buy

^

Original-Research: CO.DON AG - von Sphene Capital GmbH

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu CO.DON AG

Unternehmen: CO.DON AG

ISIN: DE000A1K0227

Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 03.09.2018

Kursziel: EUR 9,60 (unverändert)

Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: 14.06.2018 (Rating Buy)

Analyst: Peter Hasler, Susanne Hasler

Trotz Irritationen zum Halbjahr EBIT im Planbereich

Nach der EU-weiten Zulassung des Kniegelenkknorpelprodukts Spherox besteht

bei den deutschen Krankenkassen offenbar Unsicherheit darüber, wie die

Kostenerstattung des hierzulande ebenfalls noch zugelassenen

Vorgängerprodukts co.don chondrosphere zu handhaben ist.



Dies führte

bereits in H2/2017, nun verstärkt aber auch in H1/2018 zu Irritationen, so

dass die Konzernumsätze von CO.DON trotz steigender Nachfrage und erster,

im Ausland erzielter Erlöse leicht unter den Vorjahreswerten lagen. Wir

gehen davon aus, dass diese Unsicherheit im zweiten Halbjahr 2018e

ausgeräumt werden wird, so dass CO.DON spätestens 2019e auf den von uns

erwarteten Wachstumspfad zurückkehrt. Damit bestätigen wir unser aus einem

dreistufigen DCF-Modell ermitteltes Kursziel von EUR 9,60 sowie angesichts

der von uns auf Sicht von 24 Monaten erwarteten Kursentwicklung von 86,4%

auch unser Buy-Rating für die Aktien der CO.DON AG.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/16901.pdf

Kontakt für Rückfragen

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (89)74443558/ +49 (152)31764553

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de

Susanne Hasler, CFA

+49 (89)74443558/ +49 (176)24605266

susanne.hasler@sphene-capital.de

