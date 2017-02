Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA (von GSC Research GmbH): Halten

Weitere Suchergebnisse zu "CEWE Stiftung":

Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA ISIN: DE0005403901

Anlass der Studie: Vorläufige Geschäftszahlen 2016 Empfehlung: Halten seit: 28.02.2017 Kursziel: 83,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 15.11.2016, vormals Kaufen Analyst: Alexander Langhorst

Erwartet gute vorläufige Geschäftszahlen

Die vorgelegten vorläufigen Zahlen der CEWE Stiftung & Co. KGaA können als absolut solide bezeichnet werden und beinhalteten aus unserer Sicht keine Überraschungen.

Wir bekräftigen an dieser Stelle unsere grundsätzlich positive Einschätzung zu der Gesellschaft sowie dem Geschäftsmodell und verweisen in diesem Zusammenhang auch auf unser Research-Update vom 15. November 2016 sowie unsere im Rahmen unserer Sonderstudie 'Die 10 besten Weihnachtsaktien' am 30. November 2016 publizierte Analyse.

Angesichts der in 2016 deutlich gestiegenen Bewertung in Folge der erfreulichen Kursentwicklung bestätigen wir unsere Halteempfehlung für die CEWE-Aktie bei einem unveränderten Kursziel von 83,00 Euro.

