Original-Research: Bluejay Mining plc - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Bluejay Mining plc

Unternehmen: Bluejay Mining plc

ISIN: GB00BFD3VF20

Anlass der Studie: Beendung der Coverage

Empfehlung: -

seit: 27.01.2021

Kursziel: -

Kursziel auf Sicht von: -

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Bluejay Mining plc

(ISIN: GB00BFD3VF20) veröffentlicht.



First Berlin Equity Research beendet

die Coverage von Bluejay Mining plc.

Zusammenfassung:

Wir beenden die Coverage von Bluejay Mining plc.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des

Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22025.pdf

