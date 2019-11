^

Original-Research: Bluejay Mining plc - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Bluejay Mining plc

Unternehmen: Bluejay Mining plc

ISIN: GB00BFD3VF20

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 21.11.2019

Kursziel: GBp 21,8

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA

Zusammenfassung:

Bluejay hat angekündigt, einen Bruttoemissionserlös von GBP11,5 Mio. durch

eine an weitere Bedingungen geknüpfte Aktienemission erzielt zu haben. Wir

hatten mit einer Emission in dieser Größenordnung gerechnet und begrüßen

die Beteiligung der grönländischen und dänischen Investmentfonds, die sich

bereit erklärt haben, GBP4 Mio. zur Verfügung zu stellen. Die Einbeziehung

dieser Institutionen stärkt unser Vertrauen, dass der im September bei den

grönländischen Behörden eingereichte Abbauantrag in Bezug auf das

fortgeschrittene Dundas Ilmenit-Projekt angenommen wird. Der Emissionserlös

wird für die weitere Vorbereitung auf die vollständige Entwicklung von

Dundas sowie für die erstmaligen Bohrkampagnen im Jahr 2020 beim

Disko-Nuusuaq Nickel/Kupfer/Platin-Projekt und beim Kangerluarsuk

Zink/Blei/Silber-Projekt verwendet (vorbehaltlich der Genehmigung der

Regierung). Wir behalten unsere Kaufempfehlung sowie unser Kursziel von

GBp21.80 bei. Wie wir in unserer Coverageaufnahme vom 24. Oktober dargelegt

haben, basiert unser Kursziel ausschließlich auf dem Dundas

Ilmenit-Projekt. Wir haben weder für das Disko-Projekt noch für das

Kangerluarsuk-Projekt einen Wert modelliert, der sich als erheblich

erweisen könnte.

Abstract:

Bluejay announced yesterday that it has conditionally raised gross proceeds

of GBP11.5m through a share issue. We had expected an issue of around this

size and welcome the participation of the Greenlandic and Danish investment

funds, who have agreed to contribute GBP4m of the total. The involvement of

these institutions further strengthens our confidence that the mining

license application submitted to the Greenlandic authorities in September

for the advanced-stage Dundas Ilmenite Project will be accepted. The

proceeds of the issue will be used for continued preparation of Dundas for

full development and also for the maiden drilling campaigns in 2020 at the

Disko-Nuusuaq nickel-copper-platinum project and the Kangerluarsuk

zinc/lead/ silver project (subject to government approval). We maintain our

Buy recommendation and price target of GBp21.80. As we pointed out in our

initiation coverage note of 24 October, our price target is based solely on

the Dundas Ilmenite Project. We have not modelled any value, which could

prove considerable, for either the Disko or Kangerluarsuk projects.

