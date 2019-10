^

Original-Research: Bluejay Mining plc - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Bluejay Mining plc

Unternehmen: Bluejay Mining plc

ISIN: GB00BFD3VF20

Anlass der Studie: Aufnahme der Coverage

Kursziel: GBp 21,8

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat die Coverage von Bluejay Mining plc (ISIN:

GB00BFD3VF20) augenommen.



Das Rating von Analyst Simon Scholes ist BUY bei

einem Kursziel von GBp 21,8.

Zusammenfassung:

Wir besuchten Bluejays Flaggschiff Dundas Titanium Project im Nordwesten

Grönlands einige Tage vor dem Versand einer 42.000 Tonnen schweren

Ilmenit-Bulk-Probe (Ilmenit ist ein titanhaltiges Mineral) nach Kanada zur

Konzentration und anschließenden Bewertung durch potenzielle Kunden,

einschließlich Rio Tinto. Im Verlauf des Septembers reichte Bluejay bei den

grönländischen Behörden einen Abbaulizenzantrag für das Projekt ein, der

eine vollständige Prä-Machbarkeitsstudie enthielt. Die homogene,

hochgradige, grobkörnige und unverwitterte Beschaffenheit des Erzkörpers in

Dundas vereinfacht die Gewinnung und lässt trotz des rauen hocharktischen

Betriebsumfelds eine vielversprechende Zukunft für das Projekt erwarten.

Unsere Empfehlung lautet Kaufen mit einem Kursziel von GBp21,80. Bei dieser

Coverageaufnahme bewerten wir weder das Disko-Projekt noch das

Kangerluarsuk-Projekt, deren Werte sich als erheblich erweisen könnten.

First Berlin Equity Research has initiated coverage on Bluejay Mining plc

(ISIN: GB00BFD3VF20). Analyst Simon Scholes' rating is BUY with a price

target of GBp 21.8.

Abstract:

We visited Bluejay's advanced-stage flagship Dundas Titanium Project in

Northwest Greenland a few days ahead of the early September shipment of a

42,000 tonne bulk ilmenite sample (ilmenite is a titanium-containing

mineral) to Canada for concentration and subsequent evaluation by potential

customers including Rio Tinto. Later in September, Bluejay submitted a

mining license application for the project, including a full

pre-feasibility study, to the Greenlandic authorities. The homogeneous,

high-grade, coarse-grained, unweathered nature of the ore body at Dundas

simplifies extraction and suggests a bright future for the project despite

the harsh high-arctic operating environment. Our recommendation is Buy with

a price target of GBp21.80. In this initiation of coverage, we have not

modelled any value, which could prove considerable, for either the Disko or

Kangerluarsuk projects.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/19239.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°