Original-Research: Blockchain Intelligence Group (von GBC AG): Kaufen

Original-Research: Blockchain Intelligence Group - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu Blockchain Intelligence Group

Unternehmen: Blockchain Intelligence Group

ISIN: CA08906Q1000

Anlass der Studie:

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 0,69 EUR

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Harald Hof, Matthias Greiffenberger

Erstes Halbjahr 2018 planmäßig verlaufen - Die aktuelle Brutto-Marge von

über 80% zeigt die hohe Skalierbarkeit des Geschäftsmodells

BIG ist im Wesentlichen in zwei Segmenten tätig, im Bereich der

forensischen Analyse und dem Bereich der Risiko-Bewertung. Beide Bereiche

beziehen sich vornehmlich auf das Bitcoin-Universum, aber es werden

zunehmend weitere Cryptocurrencies unterstützt.

Im Bereich der forensischen Analyse entwickelt und vertreibt BIG Software

vornehmlich für die staatliche Exekutive, wie z.



B. nationale sowie

internationale Sicherheitsbehörden. Diese nutzen die Software, um

Geldströme die in Cryptocurrencies getätigt wurden, zu überwachen und zu

prüfen. BIG ermöglicht zudem die Nachverfolgung in das Darkweb, in dem

vornehmlich für illegale Waren- und Dienstleistungen mit Cryptocurrencies

bezahlt wird. Zu diesem Zweck wurde das Produkt QLUE entwickelt. Bei QLUE

handelt es sich um ein Anwendungsprogramm zur Strafverfolgung und

Unterstützung bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität und

Terrorismusfinanzierung mit Bitcoin. Das Programm beinhaltet verschiedene

Techniken und erweiterte Suchalgorithmen, um verdächtige Aktivitäten zu

erkennen sowie Bitcoin-Transaktionen im Darkweb aufzudecken.

Der zweite Bereich der Risiko-Bewertung befasst sich mit der Bewertung von

Risiko-Niveaus von Transaktionen und Wallets. Die entwickelte Technologie

könnte maßgeblich dazu beitragen, dass Börsen, Banken, Wirtschaftsprüfer

sowie die Allgemeinheit über ein zuverlässiges und verständliches

Bewertungstool von Cryptocurrencies verfügen. Dies stellt einen wichtigen

Schritt zur Erhöhung der Transparenz von Cryptocurrencies dar und würde

eine Regulierung ermöglichen. Mit einer zunehmenden Regulierung würden

Cryptocurrencies an Anerkennung und Massentauglichkeit gewinnen, was

unseres Erachtens notwendig ist, damit sich diese Technologie langfristig

etablieren kann. Zu diesem Zweck hat die Gesellschaft das Produkt BitRank

entwickelt. BitRank ist ein Risiko-Scoring System, welches das

Sicherheitslevel von Bitcoin-Transaktionen mit einem klar verständlichen

System bewertet. Zu diesem Zweck wird geprüft in welchen Transkationen die

Bitcoins historisch in der Blockchain genutzt wurden. Sofern bekannte

illegale Konten, Händler oder dergleichen involviert wurden, warnt das

System. Somit würde BitRank Banken bei der Geldwäscheprüfung unterstützen.

Es ist hervorzuheben, dass beide Bereiche Dienstleistungen auf der

Blockchain-Infrastruktur darstellen, welche unabhängig von den Kursen von

Cryptocurrencies genutzt werden.

Aktuell fokussiert sich das Unternehmen auf den globalen Vertrieb der

bereits funktionsfähigen Produkte. Die Produkte befinden sich aktuell in

der erweiterten Beta-Version und sollten in Q1 2019 in den Markt eingeführt

werden. Hierzu werden strategische Partnerschaften geschlossen, um

langfristig die BIG-Lösungen als gültigen Standard zu etablieren. Diese

Strategie scheint aktuell aufzugehen. Bezüglich dieser Entwicklung haben

wir wichtige Milestones identifiziert. So wurde Anfang 2018 ein

Pilotprojekt mit einem der größten Finanzinstitute in Alberta, Kanada

geschlossen. Im Rahmen der Kooperation sollen Möglichkeiten erkundet

werden, um eine Risiko- und Compliance-Bewertung von Kundenaktivitäten

vorzunehmen. Unseres Erachtens zeigt dieses Projekt das klare Interesse von

klassischen Finanzinstituten an dem Thema Cryptocurrencies und der großen

Herausforderung eine mögliche Regulierung zu beherrschen.

Weiterhin wurde im April 2018 ein Reseller Vertrag mit der deutschen SHS

VIVEON AG für das Produkt BitRank geschlossen. Dabei soll BitRank in die

Kunden-Management-Software von SHS VIVEON integriert werden, um eine

Verbesserung der Transaktionstransparenz zu erzielen sowie eine

umfangreichere Kundenrisikobewertung zu gewährleisten. Dies zeigt auch,

dass die Industrie noch am Anfang steht und global eine Nachfrage nach

Lösungen besteht. Dies bildet auch die Basis, um langfristig

Cryptocurrencies als ein Zahlungsmittel zu etablieren.

Vor dem Hintergrund der aktuell laufenden Beta-Phase sind die Umsatzzahlen

bisher nur bedingt aussagekräftig. Aktuell läuft der Vertrieb an und so

sind zum ersten Halbjahr Umsatzerlöse in Höhe von 0,06 Mio. CAD erzielt

worden. Dennoch konnte bereits eine Brutto-Marge in Höhe von 80,5% erzielt

werden, was für das Geschäftsmodell spricht. Aktuell wird der Umsatz nahezu

ausschließlich (93,9%) durch Beratungsleistungen erzielt, jedoch sollten

diese Beratungsleistungen mittelfristig zusätzlich zu Produktumsätzen

führen, da das Unternehmen die eigene Software zum Demonstrieren und

Schulen nutzt. Zum ersten Halbjahr 2018 kam es vornehmlich durch die

Werbungskosten, Forschung und Entwicklung sowie durch Personalaufwand zu

einem EBIT in Höhe von -4,51 Mio. CAD.

Unter der Annahme, dass Cryptocurrencies sich mittel- bis langfristig

durchsetzen, hat die Blockchain-Technologie das Potenzial die Welt

grundsätzlich zu verändern. Häufig wird hier der Vergleich mit der

Etablierung des Internets angestellt.

Mit dem ersten Halbjahr befindet sich das Unternehmen unseres Erachtens auf

dem richtigen Weg und fokussiert sich auf den Vertrieb und strategische

Partnerschaften. Das Unternehmen berichtet stetig über die eigenen

Vertriebserfolge und konnte beispielsweise im September 2018 eine

Kundenvereinbarung mit QUOINE, Entwickler der weltgrößten

Cryptocurrencies-Börse, abschließen. Dies ist bereits die zweite

Kundenvereinbarung mit einer der größten Crypto-Börsen und zeigt den Bedarf

nach den BIG-Technologien. QUOINE betreibt eine der größten

Crypto-Fiat-Börsen der Welt, mit einem jährlichen Transaktionsvolumen von

über 12 Mrd. USD und ist in Japan komplett reguliert. BIG wird BitRank

Verified zur Verfügung stellen und soll auf Basis von API-Anfragen an den

Risiko-Scoring-Service bezahlt werden. Mit der BitRank Verified Lösung

unterstützt BIG die QUOINE-Börse in der Geldwäschebekämpfung und mindert

Risiken durch Transparenz in Bezug auf die Rechtmäßigkeit von

Transaktionen.

Vor diesem Hintergrund rechnen wir mit einer äußerst dynamischen

Umsatzentwicklung und erwarten zunächst 0,30 Mio. CAD in 2018, gefolgt von

5,53 Mio. CAD in 2019 bzw. 11,27 Mio. CAD in 2020.

Durch die hohe Skalierbarkeit sollte mittelfristig eine hohe Profitabilität

erreicht werden. Gegenwärtig rechnen wir mit einem EBITDA in Höhe von -4,03

Mio. CAD in 2019, bzw. 0,88 Mio. CAD in 2020 und 4,22 Mio. CAD in 2021.

Auf Basis unseres DCF-Modells haben wir einen fairen Wert in Höhe von 1,03

CAD ermittelt und vergeben unverändert gegenüber der Initial Coverage das

Rating Kaufen.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/17049.pdf

Kontakt für Rückfragen

Jörg Grunwald

Vorstand

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:

http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm

Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 09.10.18 (11:00 Uhr)

Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 09.10.18 (12:00 Uhr)

