Original-Research: Auden AG (von First Berlin Equity Research GmbH): BUY

Original-Research: Auden AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Auden AG

Unternehmen: Auden AG ISIN: DE000A161440

Anlass der Studie: Aufnahme der Coverage Empfehlung: BUY seit: 08.03.2017 Kursziel: 6,10 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat am 08.03.2017 die Coverage von Auden AG (ISIN: DE000A161440/ Bloomberg: AD1 GR) aufgenommen.



Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie mit einem BUY-Rating ein, bei einem Kursziel von EUR 6,10.

Zusammenfassung: Die Auden AG ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Berlin, die in Startup-Unternehmen mit schlanken und skalierbaren digitalen Geschäftsmodellen und in 'Special Situations' investiert. In 2016 und 2017 hat die Auden AG die Beteiligungen Optiopay, Expert Systems (ProvenExpert), Fanmiles, JimDrive, Curated Shopping Group, ViaLight und Interstruct eingebracht. Weitere Beteiligungen sind geplant. Eine Sum-of-the-Parts-Bewertung ergibt einen fairen Wert von EUR54,1 Mio. Wir nehmen die Coverage mit einer Kauf-Empfehlung und einem Kursziel von EUR6,10 auf.

First Berlin Equity Research on 08/03/2017 initiated coverage on Auden AG (ISIN: DE000A161440/ Bloomberg: AD1 GR). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal placed a BUY rating on the stock, with a EUR 6.10 price target.

Abstract: Auden AG is an investment company based in Berlin, which invests in start-up companies with lean and scalable digital business models and in 'special situations.' In 2016 and 2017, Auden AG has acquired shareholdings in Optiopay, Expert Systems (ProvenExpert), Fanmiles, JimDrive, Curated Shopping Group, ViaLight, and Interstruct. Further acquisitions are planned. A sum of the parts valuation results in a fair value of EUR54.1m. We initiate coverage with a Buy recommendation and a EUR6.10 price target.

