Original-Research: Aspermont Limited (von GBC AG): BUY

Original-Research: Aspermont Limited - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu Aspermont Limited

Unternehmen: Aspermont Limited

ISIN: AU000000ASP3

Anlass der Studie: Research Update

Empfehlung: BUY

Kursziel: 0.09 AUD

Kursziel auf Sicht von: 31/12/2022

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Julien Desrosiers; Felix Haugg

Preliminary FY2021 shows positive Net Profit After Tax

FY2021 preliminary report shows continued growth

As per their preliminary numbers, the company has delivered on all their

guidance:

- Overall growth

- Subscriptions growth rate to go back to pre-Covid-19 levels

- Growth in audience

- High growth in new products

- Continued growth in margins and profitability

The company has now cumulated 21 consecutive growth Quarters and generated

positive return for shareholders for the past 5 years, even more when

compared to the ASX and their peers in the media sector.

We will publish full FY2021 report and update the share price target with

the release by the company of their final FY 2021.

Rating: BUY

Target price: 0.09 AUD

