Original-Research: Aroundtown SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

Original-Research: Aroundtown SE - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Aroundtown SE

Unternehmen: Aroundtown SE

ISIN: LU1673108939

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 23.09.2021

Kursziel: EUR8,60

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown SA

(ISIN: LU1673108939) veröffentlicht.



Analyst Ellis Acklin bestätigt seine

BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 8,60.

Zusammenfassung:

Aroundtown startete ein Barangebot für mehrere Bonds in seinem

Anleihenportfolio. Die Anleihen lauten auf EUR, CHF und GBP und haben ein

ausstehendes Nominalvolumen von rund EUR1,1 Mrd. Unter anderem dank rund EUR1,1

Mrd. an Veräußerungen über Buchwert in den ersten sechs Monaten beendete

Aroundtown H1/21 mit rund EUR3,2 Mrd. in der Kasse. Die ausstehenden Anleihen

stellen einen jährlichen Zinsaufwand von ~ EUR23 Mio. dar. Jedoch ist ein

Szenario der vollständigen Annahme unwahrscheinlich, da die Kupons

attraktiv und die Finanzmärkte immer noch mit viel Liquidität ausgestattet

sind. Wir behalten unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von EUR8,60 für

Aroundtown bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Aroundtown

SA (ISIN: LU1673108939). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and

maintained his EUR 8.60 price target.

Abstract:

Aroundtown launched a cash tender offer for several bonds in its debt

portfolio. The bonds are denominated in EUR, CHF and GBP and have an

outstanding principal amount of some EUR1.1bn. AT exited H1/21 with roughly

EUR3.2bn in the treasury, thanks in part to around EUR1.1bn in disposals above

book value during the first six months. The outstanding bonds represent

~EUR23m in annual interest expense; however, a full-acceptance scenario is

unlikely given the attractive coupons and financial markets still largely

flush with cash. We maintain our Buy rating and EUR8.6 price target.

