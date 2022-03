Original-Research: Aroundtown SA (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

Original-Research: Aroundtown SA - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Aroundtown SA

Unternehmen: Aroundtown SA

ISIN: LU1673108939

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 31.03.2022

Kursziel: EUR8.30

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown SA

(ISIN: LU1673108939) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine

BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 8,60 auf EUR 8,30.

Zusammenfassung:

Der Jahresbericht zeigte die gute operative Performance und die positiven

Auswirkungen des Cash Recyclings und der Aktienrückkäufen. Die

Hauptkennzahlen entsprachen unserer Prognose und der Guidance für 2021.

Dank der abgeschlossenen Verkäufe im Wert von rund EUR2,3 Mrd. stieg die

Portfolioqualität weiter an, wobei das Gewerbeportfolio trotz des

anhaltenden pandemischen Gegenwinds für Hotels einen Wert von 2.614 EUR/m²

erreichte. Die Nettomieten beliefen sich auf EUR1,1 Milliarden, und der FFOPS

1 kletterte im Jahresvergleich um 11% auf EUR0,30, unterstützt durch den

Aktienrückkauf. Wir erwarten, dass sich der Hotelsektor in diesem Sommer

wieder erholen wird, da die Covid-Beschränkungen aufgehoben werden. Die

Mieteinnahmen-Quote für 2022 dürfte bei über 60% liegen, während die

Bürovermietungen durch die aufgestaute Nachfrage unterstützt werden. Wir

bekräftigen unsere Kaufempfehlung. Unser Kursziel von EUR8,30 (zuvor: EUR8,60)

berücksichtigt nun eine Covid-Rückstellung für 2022.

First Berlin Equity Research has published a research update on Aroundtown

SA (ISIN: LU1673108939). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and

decreased the price target from EUR 8.60 to EUR 8.30.

Abstract:

Full year reporting showcased operational performance and the positive

impact of cash recycling and share buybacks. Headline figures were in line

with FBe and 2021 guidance. Thanks to some EUR2.3bn in closed disposals,

portfolio quality continued to rise with the commercial portfolio value

hitting EUR2,614/m², despite continued pandemic headwinds for hotels. Net

rent tallied EUR1.1bn, and FFOPS 1 climbed 11% Y/Y to EUR0.30 supported by the

share buyback. The hotel sector is again expected to rebound this summer

with restrictions lifting. Rent collection rates should top 60% in 2022,

while office lettings are helped by pent up demand. We maintain our Buy

rating. Our EUR8.3 price target (old: EUR8.6) now factors in a covid-provision

for 2022.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/23719.pdf

