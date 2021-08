Original-Research: Aroundtown SA (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

Original-Research: Aroundtown SA - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Aroundtown SA

Unternehmen: Aroundtown SA

ISIN: LU1673108939

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 30.08.2021

Kursziel: EUR8,60

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst:

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown SA

(ISIN: LU1673108939) veröffentlicht.



Analyst Ellis Acklin bestätigt seine

BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 8,60.

Zusammenfassung:

Der Q2-Bericht entsprach unseren Zielen und war durch die anhaltenden

Auswirkungen der Pandemie sowie die Veräußerung von nicht zum Kerngeschäft

gehörenden und ausgereiften Immobilien gekennzeichnet. Das Management

bestätigte die Guidance für 2021 (FFOPS 1: EUR0,29 bis EUR0,31), räumte jedoch

ein, dass eine schleppende Erholung des Reiseverkehrs bedeutet, dass die

Hotel-Performace 2021 unter der des Jahres 2020 liegen wird, das von einem

pandemiefreien Q1 profitierte. Die H1-Nettomiete belief sich auf EUR458 Mio.,

und FFOPS 1 ging um 12% J/J auf EUR0,15 zurück, was hauptsächlich auf die

Covid-19-Rückstellung in Höhe von EUR75 Mio. zurückzuführen ist. Auf nicht

bereinigter Basis stieg FFOPS 1 im Jahresvergleich um 5%. NTAPS auf

Jahresbasis stieg um 1% auf EUR9,60. Wir behalten unsere Kaufempfehlung und

unser Kursziel von EUR8,60 für Aroundtown bei.

