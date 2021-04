Original-Research: Aroundtown SA (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

Original-Research: Aroundtown SA - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Aroundtown SA

Unternehmen: Aroundtown SA

ISIN: LU1673108939

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 15.04.2021

Kursziel: 8,60

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst:

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown SA

(ISIN: LU1673108939) veröffentlicht.



Analyst Ellis Acklin bestätigt seine

BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 8,60.

Zusammenfassung:

In einem Konsortium mit CPI Property Group SA (CPI) bietet Aroundtown ein

Cash-Angebot zum Kauf von Aktien der Globalworth Real Estate Investments

Ltd (GWI) zu einem Preis von EUR7,00 pro Aktie an. Das Konsortium hält

bereits über 50% der GWI (JE20-Anteile: AT 22,0%; CPI 29,6%), eine führende

gewerbliche Vermieterin und Entwicklerin auf dem CEE-Markt (Mittel- und

Osteuropa). Das Angebot bewertet die verbleibenden GWI-Aktien mit EUR774 Mio.

In Anbetracht der liquiden Mittel in Höhe von + EUR3 Mrd. passt das Angebot

problemlos in die Kapitalstrukturparameter von AT, während das Konsortium

seinen Anteil mit einem Abschlag von 20% auf den 2020-NAVPS von GWI (EUR8,70)

erhöhen könnte. Wir behalten unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von

EUR8,60 bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Aroundtown

SA (ISIN: LU1673108939). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and

maintained his EUR 8.60 price target.

Abstract:

In a consortium with CPI Property Group SA (CPI), Aroundtown is launching a

cash offer to purchase shares of Globalworth Real Estate Investments Ltd

(GWI) at EUR7 per share. The consortium already holds over 50% of GWI (YE20

stakes: AT 22.0%; CPI 29.6%), a leading commercial landlord and developer

in the CEE (Central and Eastern Europe) market. The offer values the

remaining GWI shares at EUR774m. Considering cash and liquid assets of +EUR3bn,

the offer fits comfortably within AT's capital structure parameters, while

the deal would allow the consortium to boost their stake at a 20% discount

to GWI's YE20 NAVPS of EUR8.7. We remain Buy-rated on Aroundtown with an EUR8.6

price target.

