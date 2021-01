Original-Research: Aroundtown SA (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

Original-Research: Aroundtown SA - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Aroundtown SA

Unternehmen: Aroundtown SA

ISIN: LU1673108939

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 28.01.2021

Kursziel: 8,60

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown SA

(ISIN: LU1673108939) veröffentlicht.



Analyst Ellis Acklin bestätigt seine

BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 8,60.

Zusammenfassung:

Trotz der anhaltenden Pandemie glauben wir, dass die AT-Aktie immer noch

deutliches Erholungspotenzial hat. Die Aktie von Aroundtown verzeichnete

letztes Jahr starke Kursverluste, als Covid-19-Ängste die

Widerstandsfähigkeit des gewerblichen Portfolios in Frage stellten. Obwohl

steigende Infektionszahlen und Fragen zu neuen Mutationen des Coronavirus

Vorhersagen über eine Rückkehr zur Normalität schwierig machen, glauben

wir, dass die Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit von AT, die Pandemie zu

meistern, beantwortet wurden. Aus unserer Sicht sollte sich die Aktie im

Jahr 2021 weiter erholen. Wir behalten unsere Kaufempfehlung mit einem

Kursziel von EUR8,60 bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Aroundtown

SA (ISIN: LU1673108939). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and

maintained his EUR 8.60 price target.

Abstract:

We believe AT shares still have substantial recovery upside as the pandemic

plays out. Aroundtown stock was routed last year as covid-19 fears

triggered questions about the resilience of the commercial portfolio.

Although surging infection numbers and new mutations of the corona virus

make predictions about a return to normalcy difficult, we believe the

concerns about AT's ability to weather the pandemic have been answered and

think the stock will continue its strong recovery in 2021. We reiterate our

Buy rating and EUR8.6 price target.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22029.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°