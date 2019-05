Original-Research: Aroundtown SA (von First Berlin Equity Research GmbH): BUY

Weitere Suchergebnisse zu "Aroundtown Property Holdings":

Original-Research: Aroundtown SA - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Aroundtown SA

Unternehmen: Aroundtown SA

ISIN: LU1673108939

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: BUY

seit: 29.05.2019

Kursziel: 9,50

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown SA

(ISIN: LU1673108939) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine

BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 9,50.

Zusammenfassung:

Die Hauptkennzahlen für das Q1/19 haben unsere Prognosen übertroffen und

wiesen starkes Wachstum auf Jahresbasis auf (Nettokaltmiete +28% und FFO 1

+30%). Dank Akquisitionen in Höhe von rund EUR0,3 Mrd.



in Q1 lag der Wert der

Gewerbeimmobilien bei über EUR14,8 Mrd., und die Geschäftsführung deutete auf

Gesamt-Akquisitionen in Höhe von EUR1,4 Mrd. schon in diesem Jahr hin. Die

gute Q1-Performance hat zu einem FFOPS 1-Wachstum von 12% und einer

NAVPS-Steigerung (ohne Perpetuals) von 6% geführt. Die Ankaufspipeline

bleibt gut gefüllt, und das Management hat die Jahresprognose (FFOPS 1:

EUR0,41 - EUR0,42) bestätigt. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung und unser

Kursziel von EUR9,50.

First Berlin Equity Research has published a research update on Aroundtown

SA (ISIN: LU1673108939). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and

maintained his EUR 9.50 price target.

Abstract:

First quarter headline figures beat our forecasts and showed strong

annualised growth led by net rental income (+28%) and FFO 1 (+30%).

Commercial assets topped EUR14.8bn after some EUR0.3bn in Q1 acquisitions.

Management also noted total signings of EUR1.4bn YTD. The good Q1 performance

translated into 12% FFOPS 1 growth and a 6% NAVPS increase (excluding

perpetuals). The pipeline remains full and management confirmed full year

guidance (FFOPS 1: EUR0.41 - EUR0.42). We reiterate our Buy rating and EUR9.5

price target.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/18215.pdf

