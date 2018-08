Original-Research: Aroundtown SA (von First Berlin Equity Research GmbH): BUY

Weitere Suchergebnisse zu "Aroundtown":

Original-Research: Aroundtown SA - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Aroundtown SA

Unternehmen: Aroundtown SA

ISIN: LU1673108939

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: BUY

seit: 30.08.2018

Kursziel: 9,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown SA

(ISIN: LU1673108939) veröffentlicht.



Analyst Ellis Acklin bestätigt seine

BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 9,00.

Zusammenfassung:

Der Halbjahresbericht wies eine kräftige operative Performance auf, wobei

alle Hauptkennzahlen ein mittleres zweistelliges Wachstum zeigten. Das

starke Momentum von Q1 setzte sich in Q2 fort und zeigte keine Anzeichen

für eine Verlangsamung. Die Nettokaltmiete stieg dank des externen und

internen Portfolioausbaus um 43% J/J auf EUR152 Mio. Dies führte zu einem

Anstieg der Kaltmiete um 4,6% auf vergleichbarer Basis (like-for-like).

Nach Akquisitionen in Höhe con EUR1,4 Mrd. in H1 liegt der Wert der

Gewerbeimmobilien bei über EUR11,9 Mrd. Aus unserer Sicht sollte die positive

operative Entwicklung dank einer gut gefüllten Deal-Pipeline, reichlicher

finanzieller Feuerkraft und eines guten Marktumfelds anhalten. Unser

Bewertungsmodell ergibt noch ein Kursziel von EUR9,00. Unsere Empfehlung

bleibt bei Kaufen.

First Berlin Equity Research has published a research update on Aroundtown

SA (ISIN: LU1673108939). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and

maintained his EUR 9.00 price target.

Abstract:

Second quarter reporting featured strong operational performance with all

headline figures again showing mid double digit growth. The performance

mirrored the strong pace set in Q1 and harboured no indication of a

slowdown. Net rent climbed 43% Y/Y to EUR152m, thanks to external and

internal portfolio expansion, which spurred 4.6% like-for-like (LFL) total

rental income growth. Commercial assets now top EUR11.9bn after acquisitions

of EUR1.4bn YTD. We look for the strong operational performance to persist,

thanks to the full pipeline, abundant financial firepower, and a good

market environment. Our valuation model still yields a EUR9 price target. We

reiterate our Buy rating.

