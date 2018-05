Original-Research: Aroundtown SA (von First Berlin Equity Research GmbH): BUY

Weitere Suchergebnisse zu "Aroundtown":

Original-Research: Aroundtown SA - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Aroundtown SA

Unternehmen: Aroundtown SA

ISIN: LU1673108939

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: BUY

seit: 31.05.2018

Kursziel: 9,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown SA

(ISIN: LU1673108939) veröffentlicht.



Analyst Ellis Acklin bestätigt seine

BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 8,50 auf EUR 9,00.

Zusammenfassung:

Der Dreimonatsbericht wies eine starke operative Performance auf, wobei

alle Hauptkennzahlen ein mittleres zweistelliges Wachstum zeigten. Die

Nettokaltmiete stieg dank des externen und internen Portfolioausbaus um 43%

J/J auf EUR139 Mio. Dies führte zu einem Anstieg des Kaltmietwachstums um

4,8% auf vergleichbarer Basis (like-for-like). Nach umfangreichen

Akquisitionen in Q1 / Q2 liegt der Wert der Gewerbeimmobilien bei über

EUR11,3 Mrd. Darin nicht enthalten sind einige nicht zum Kernbestand

gehörende Objekte, die nach dem Q1-Bericht für EUR720 Mio. veräußert wurden.

Der Verkauf führte zu Veräußerungsgewinnen in Höhe von EUR165 Mio. (30% über

dem Anschaffungspreis). Aus unserer Sicht sollte die positive operative

Entwicklung dank einer gut gefüllten Deal-Pipeline und reichlicher

finanzieller Feuerkraft anhalten. Unser aktualisiertes Bewertungsmodell

ergibt nun ein Kursziel von EUR9,00 (zuvor: EUR8,20). Unsere Empfehlung bleibt

bei Kaufen.

First Berlin Equity Research has published a research update on Aroundtown

SA (ISIN: LU1673108939). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and

increased the price target from EUR 8.50 to EUR 9.00.

Abstract:

First quarter reporting featured strong operational performance with all

headline figures showing mid double digit growth. Net rent climbed 43% Y/Y

to EUR139m, thanks to external and internal portfolio expansion, which

spurred 4.8% like-for-like (LFL) total rental income growth. Commercial

assets now top EUR11.3bn after substantial acquisitions in Q1 / Q2. This

excludes the disposal of several non-core assets post reporting amounting

to EUR720m. The sale yielded disposal gains of EUR165m (30% above cost). We

look for the strong operational performance to persist, thanks to the full

pipeline and abundant financial firepower. Our adjusted valuation model

yields a EUR9.00 price target (old: EUR8.50). Our rating remains Buy.

