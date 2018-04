Original-Research: Aroundtown SA (von First Berlin Equity Research GmbH): BUY

Weitere Suchergebnisse zu "Aroundtown":

Original-Research: Aroundtown SA - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Aroundtown SA

Unternehmen: Aroundtown SA

ISIN: LU1673108939

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: BUY

seit: 19.04.2018

Kursziel: 8.50

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown SA

(ISIN: LU1673108939) veröffentlicht.



Analyst Ellis Acklin bestätigt seine

BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 8,50.

Zusammenfassung:

First Berlin Equity Research has published a research update on Aroundtown

SA (ISIN: LU1673108939). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and

maintained his EUR 8.50 price target.

Abstract:

Aroundtown (AT) has published an operational update confirming the current

growth phase. According to the new run rates for May, the value of the

commercial property portfolio has grown +11.2% YTD to EUR10.9bn. This

compares to EUR10.2bn reported for April (+6.9%). In-place rent for

commercial properties is now EUR9.5 / sqm with an EPRA vacancy rate of 9.4%.

The May net rent run rate for the commercial portfolio now stands at EUR584m

(April EUR540m) with adjusted EBITDA at EUR482m. FFOPS 1 edged higher to EUR0.39

(December EUR0.36) corresponding to a 6.1% yield. The new operational figures

support our 2018 targets. We stick to our Buy rating and EUR8.50 price

target.

