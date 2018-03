Original-Research: Aroundtown SA (von First Berlin Equity Research GmbH): BUY

Weitere Suchergebnisse zu "Aroundtown":

Original-Research: Aroundtown SA - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Aroundtown SA

Unternehmen: Aroundtown SA

ISIN: LU1673108939

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: BUY

seit: 29.03.2018

Kursziel: 8.50

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown SA

(ISIN: LU1673108939) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine

BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 8,20 auf EUR 8,50.

Zusammenfassung:

Der Jahresbericht bestätigt unsere Ansicht, dass Aroundtown für weiteres

Wachstum gut aufgestellt ist.



Die Ergebnisse zeigten starkes Umsatz- und

Ertragswachstum und eine solide EPRA NAV-Steigerung. Die Kaltmieteinnahmen

stiegen 64% J/J auf EUR449 Mio., und das FFO 1 erhöhte sich 77% J/J auf EUR178

Mio. Das Wachstum wurde durch operative Verbesserungen und den kräftigen

Portfolioausbau (+96%) getrieben. Sowohl die in Q1 gemeldeten Akquisitionen

in Höhe von EUR450 Mio. als auch die gut gefüllte Deal-Pipeline unterstützen

unsere Wachstumsannahmen für 2018. Unser aktualisiertes Bewertungsmodell

ergibt nun ein Kursziel von EUR8,50 (zuvor: EUR8,20). Unsere Empfehlung bleibt

bei Kaufen.

First Berlin Equity Research has published a research update on Aroundtown

SA (ISIN: LU1673108939). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and

increased the price target from EUR 8.20 to EUR 8.50.

Abstract:

Full year reporting confirms our view that Aroundtown is well positioned to

continue its growth trajectory. The results featured strong top line,

earnings, and EPRA NAV growth. Net rent rose 64% Y/Y to EUR449m and FFO 1

increased 77% Y/Y to EUR293m. Growth was driven by operational improvements

and strong portfolio expansion (+96%). AT has also announced some EUR450m in

acquisitions in Q1 and a full pipeline supporting our growth targets for

2018. Our updated valuation model yields a price target of EUR8.50 (old:

EUR8.20). We reiterate our Buy rating.

