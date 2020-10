Original-Research: Aroundtown SA (von First Berlin Equity Research GmbH): BUY

^

Original-Research: Aroundtown SA - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Aroundtown SA

Unternehmen: Aroundtown SA

ISIN: LU1673108939

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: BUY

seit: 29.10.2020

Kursziel: 8,60

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown SA

(ISIN: LU1673108939) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine

BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 8,60.

Zusammenfassung:

Aroundtown berichtete von den laufenden Veräußerungsaktivitäten und

kündigte unterzeichnete Deals in Höhe von ~ EUR1,9 Mrd.



an. Weitere EUR0,5 Mrd.

befinden sich in fortgeschrittenen Verhandlungen. AT ist damit auf dem

richtigen Weg, das im H1/20-Bericht angegebene Ziel von EUR2 Mrd. zu

erreichen. Umgewidmete Einnahmen stärken weiterhin das

Aktienrückkaufprogramm, erhöhen die Liquiditätsreserven und unterstützen

die Zahlung von Fremdkapital. Wir glauben immer noch, dass die robuste

Kapitalstruktur von AT die Auswirkungen der Pandemie bewältigen kann,

einschließlich des geplanten Lockdowns Deutschlands im November. Wir

behalten unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von EUR8,60 bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Aroundtown

SA (ISIN: LU1673108939). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and

maintained his EUR 8.60 price target.

Abstract:

Aroundtown updated on its ongoing disposal activities announcing signed

deals of ~EUR1.9bn with another EUR0.5bn in advanced negotiations. AT is thus

on track to hit the EUR2bn target communicated in the H1/20 report.

Redeployed proceeds continue to bolster the share buy back program, boost

liquidity reserves, and support debt payments. We still believe AT's robust

capital structure can handle the effects of the pandemic including

Germany's planned November lockdown. We remain Buy-rated on Aroundtown with

an EUR8.6 price target.

°