Original-Research: Aroundtown SA (von First Berlin Equity Research GmbH): BUY

Weitere Suchergebnisse zu "Grand City Properties":

^

Original-Research: Aroundtown SA - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Aroundtown SA

Unternehmen: Aroundtown SA

ISIN: LU0775917882

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: BUY

seit: 20.11.2019

Kursziel: 28

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu GRAND CITY

Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin

bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 28,00.

Zusammenfassung:

Der Q3-Bericht setzte den guten operativen Verlauf der vergangenen Quartale

fort. Dank des Aufwärtspotenzials des Portfolios stiegen die

Kaltmieteinnahmen um 6,6 % J/J. Dies führte auch zu einem Anstieg der

Kaltmiete um 3,6% auf vergleichbarer Basis (like-for-like). Die

Telefonkonferenz drehte sich jedoch um den Mietendeckel der deutschen

Hauptstadt zu Beginn des Jahres 2020, dem die Berliner Gesetzgeber im

Oktober zugestimmt hatten.



Das Management hat die Guidance zu den

LFL-Auswirkungen vermittelt. Dank der guten Portfoliodiversifikation sind

nur ~15% der Portfolio-Kaltmieten dem Mietstopp in Berlin ausgesetzt, und

das Wachstum der Kaltmiete sollte 2020 auf LFL-Basis bei über 2,0% liegen

und im folgenden Jahr auf 2,5% steigen. Der geschätzte Rückgang der

Kaltmiete um EUR3 Mio. entspricht <1% des Gesamtportfolios und hat keinen

wesentlichen Einfluss auf unsere Prognosen. Wir halten an unserer

Kaufempfehlung und unserem Kursziel von EUR28 fest.

First Berlin Equity Research has published a research update on GRAND CITY

Properties S.A. (ISIN: LU0775917882). Analyst Ellis Acklin reiterated his

BUY rating and maintained his EUR 28.00 price target.

Abstract:

Third quarter reporting continued the good operational trajectory of the

past quarters. Net rent climbed 6.6% Y/Y, thanks to the reversionary

potential of the portfolio, which resulted in 3.6% like-for-like (LFL)

total net rent growth. But the conference call centred around the German

capital's rent freeze set for the start of 2020, which Berlin lawmakers

agreed to in October. Management provided guidance on the LFL impact.

Thanks to strong portfolio diversification, only ~15% of portfolio rent is

exposed to the Berlin rent freeze and LFL net rent growth should remain

above 2% in 2020 and climb to 2.5% the following year. The estimated EUR3m

decline in net rent equals <1% of the portfolio total and does not

materially impact our forecasts. We stick to our Buy rating and EUR28 price

target.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/19427.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°