Original-Research: Aroundtown SA (von First Berlin Equity Research GmbH): BUY

Original-Research: Aroundtown SA - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Aroundtown SA

Unternehmen: Aroundtown SA

ISIN: LU1673108939

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: BUY

seit: 28.10.2019

Kursziel: 9,80

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown SA

(ISIN: LU1673108939) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine

BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 9,80.

Zusammenfassung:

Aroundtown (AT) und der Gerwerbeimmobilien-Konkurrent TLG Immobilien AG

(TLG) haben sich auf rechtlich nicht verbindliche Eckpunkte für einen

möglichen Unternehmenszusammenschluss geeinigt.



AT wird das Angebot an alle

TLG-Aktionäre durch eine freiwillige öffentliche Übernahme unterbreiten.

Das Umtauschverhältnis soll auf den jeweiligen NAVPS-Werten von Aroundtown

und TLG basieren. Die Fusion würde einen Gewerbeimmobilien-Gigant schaffen,

der als Europas größter Bürospezialist und drittgrößtes

Immobilienunternehmen insgesamt gelten würde. Der Deal könnte die

Aussichten für eine S&P Kreditrating-Anhebung auf A- verbessern. Das

Management könnte danach teure Kredite abbezahlen und neue Schulden zu

niedrigeren Konditionen aufnehmen. Dies sollte dazu beitragen, eine gute

FFOPS- und NAVPS-Akkretion zu fördern. Unsere Bewertung lautet Kaufen mit

einem Kursziel von EUR9,80.

First Berlin Equity Research has published a research update on Aroundtown

SA (ISIN: LU1673108939). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and

maintained his EUR 9.80 price target.

Abstract:

Aroundtown (AT) and commercial rival TLG Immobilien AG (TLG) have agreed on

non-binding terms for a potential merger. AT will make an offer through a

voluntary public takeover to all TLG shareholders. The exchange ratio will

be based on the respective NAVPS values of Aroundtown and TLG. The

combination would result in a commercial real estate powerhouse that would

rank as Europe's top office-focused landlord and third largest real estate

operator overall. The deal could also pave the way for an S&P credit rating

upgrade to A-, which would allow management to retire expensive debt and

issue new debt at lower coupons. This should help promote good FFOPS and

NAVPS accretion. Our rating is Buy with a EUR9.8 price target.

