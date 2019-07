Original-Research: Aroundtown SA (von First Berlin Equity Research GmbH): BUY

Weitere Suchergebnisse zu "Aroundtown Property Holdings":

^

Original-Research: Aroundtown SA - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Aroundtown SA

Unternehmen: Aroundtown SA

ISIN: LU1673108939

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: BUY

seit: 25.07.2019

Kursziel: 9,50

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown SA

(ISIN: LU1673108939) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine

BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 9,50.

Zusammenfassung:

Aroundtown hat in den vergangenen Wochen mehrere Emissionen mit einer

Kapitalerhöhung in Höhe von EUR0,6 Mrd.



abgeschlossen. Das Management

optimiert die Bilanz weiterhin aktiv, indem es die Laufzeiten der Schulden

verlängert und die finanzielle Feuerkraft nach Bekanntgabe von

Akquisitionen i.H.v. + EUR2,5 Mrd. im laufenden Jahr wiederaufstockt. Wir

haben unsere Prognosen überarbeitet, um die starke operative Entwicklung

und die optimierte Kapitalstruktur zu berücksichtigen. Das stärker als

erwartete Wachstum gleicht die Verwässerung der Kapitalerhöhung aus. Wir

behalten unser Kursziel von EUR9,5 und unsere Kaufempfehlung bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Aroundtown

SA (ISIN: LU1673108939). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and

maintained his EUR 9.50 price target.

Abstract:

Aroundtown has concluded several issuances the past weeks capped off with a

EUR0.6bn capital increase. Management continue to actively optimise the

balance sheet by extending debt maturities, while maintaining good

financial firepower after announcing +EUR2.5bn in YTD acquisitions. We have

revised our forecasts to incorporate the strong operational developments

and optimised capital structure. The better than expected growth offsets

capital increase dilution. We stick to our EUR9.5 price target and Buy

rating.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/18521.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°