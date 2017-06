^

Original-Research: Aroundtown Property Holdings Plc.



- von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Aroundtown Property Holdings Plc.

Unternehmen: Aroundtown Property Holdings Plc. ISIN: CY0105562116

Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 09.06.2017 Kursziel: 6,40 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst:

Zusammenfassung: Die Q1-Ergebnisse übertrafen unsere Prognosen, und alle Hauptkennzahlen verzeichneten weiteres Wachstum J/J. Die Mieteinnahmen in Höhe von EUR114 Mio. führten zu hohen FFO I, die um 82% J/J auf EUR59 Mio. gewachsen sind. Das Quartal untermauerte erneut die Fähigkeiten der Geschäftsführung, das Portfolio durch Wert steigernde Akquisitionen zu erweitern und Wert durch operative Verbesserungen aus dem bestehenden Portfolio zu schaffen. Die Akquisitionspipeline bleibt weiterhin gut gefüllt, und das Unternehmen hat aufgrund einer starken Cash-Position und eines niedrigen Loan-to-Value (pro froma 33%) nach der jüngsten Kapitalerhöhung große finanzielle Flexibilität. Unser Kursziel bleibt weiterhin bei EUR6,40 und unsere Empfehlung Kaufen.

First Berlin Equity Research has published a research update on Aroundtown Property Holdings Plc. (ISIN: CY0105562116). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 6.40 price target.

Abstract: First quarter results were ahead of our forecasts with all headline figures continuing to show strong Y/Y growth. Rental income of EUR114m spurred a strong FFO I result, which grew some 82% Y/Y to EUR59m. The quarter once again underscored management's ability to grow the portfolio with accretive acquisitions and unlock value from the existing assets with operational improvements. The acquisition pipeline continues to look strong, while the company has plenty of financial flexibility thanks to a strong cash position and a low Loan-to-value (pro forma 33%) following the recent capital increase. We stick to our EUR6.40 price target and Buy rating.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15293.pdf

Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich.

