Original-Research: Altech Advanced Materials AG (von Dr. Kalliwoda Research G...

Original-Research: Altech Advanced Materials AG - von Dr. Kalliwoda Research GmbH

Einstufung von Dr. Kalliwoda Research GmbH zu Altech Advanced Materials AG

Unternehmen: Altech Advanced Materials AG

ISIN: DE000A2BPG14

Anlass der Studie: Initiating Coverage

Empfehlung: Kaufen

seit: 05.12.2019

Kursziel: 1,81

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Dr. Kalliwoda

Altech Advanced Materials AG

Altech Advanced Materials AG is a German investment company based in

Heidelberg.

The company intends to acquire up to 49% of a project in Malaysia for the

production of high-purity aluminum (HPA). This creates great demand for the

production of LED lamps, computer chips and electric batteries for e-cars.

The market for HPA is expected to have a CAGR of 30% by 2028. A 1:40

capital increase of the company in Q4 2019 will allow Altech Advanced

Materials to participate with 100 EUR million in the project and generate a

profit of 114 EUR million in 2026.

Market cap: EUR 2.48 million

Stock Price: 1.58 EUR

Dr. Kalliwoda Research GmbH, since 2003; www.



kalliwoda.com

Die Altech Advanced Materials AG ist eine deutsche Beteiligungsgesellschaft

mit Sitz in Heidelberg.

Die Gesellschaft beabsichtigt sich mit der Akquisition von einem bis zu 49%

Anteil an einem Projekt in Malaysia zur Produktion von hochreinem Aluminium

(HPA). Das findet eine große Nachfrage für die Produktion von LED-Lampen,

Computerchips und Elektrobatterien für e-Autos. Der Markt für HPA könnte

ein CAGR von 30% bis 2028 haben.

Eine Kapitalerhöhung der Firma in Q4 2019 im Verhältnis 1:40 wird es der

Altech Advanced Materials ermöglichen, sich mit 100 EUR Mio im Projekt zu

beteiligen und in 2026 einen Gewinn möglicherweise i.H.v 114 EUR Mio zu

erwirtschaften.

Market cap: 2,48 EUR Mio

Stock Price: 1,58 EUR

Dr. Kalliwoda Research GmbH, seit 2003; www.kalliwoda.com

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/19785.pdf

