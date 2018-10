^

Original-Research: Almonty Industries Inc.



- von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Almonty Industries Inc.

Unternehmen: Almonty Industries Inc.

ISIN: CA0203981034

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 08.10.2018

Kursziel: 1,50 Kanadische Dollar

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Almonty Industries

Inc. (ISIN: CA0203981034) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt

seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von CAD 1,45 auf CAD 1,50.

Zusammenfassung:

Almontys Update bezüglich des Fortschritts der Verhandlungen über die

Projektfinanzierung ihrer Wolframmine Sangdong stellt die Unterzeichnung

des endgültigen Term Sheets innerhalb von 12 Wochen in Aussicht. Die

skizzierten Konditionen sind attraktiv. China deckt derzeit ca. 80% der

weltweiten, primären Wolframversorgung ab und wird voraussichtlich bis

Mitte der 2020er zu einem Nettoimporteur werden. Die treibende Kraft hinter

dem Sangdong-Deal ist die Sorge des großen Herstellers von nachgelagerten

Wolframprodukten, Österreichs Plansee/Global Tungsten & Powders Corp.

(GTP), um die langfristige Sicherheit der primären Wolframversorgung. Ein

Zehn-Jahres-Abnahmevertrag, der im März mit Almonty unterzeichnet wurde,

sah einen Mindestumsatz von CAD500 Mio. vor und entspricht ca. 85% der

ersten zehn Jahre von Sangdongs Gesamtproduktion. Die Entscheidung von

Plansee/GTP, die Sangdong-Mine zu einem ihrer wichtigsten langfristigen

Lieferanten zu machen, ist aus unserer Sicht eine starke Bestätigung der

Almonty/Sangdong-Mine. Die Veröffentlichung der allgemeinen Bedingungen der

Projektfinanzierung von Sangdong veranlasst uns, unser Kursziel von CAD1,45

auf CAD1,50 anzuheben. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Almonty

Industries Inc. (ISIN: CA0203981034). Analyst Simon Scholes reiterated his

BUY rating and increased the price target from CAD 1.45 to CAD 1.50.

Abstract:

Almonty's update on the progress of negotiations over the project financing

of its Sangdong tungsten mine indicates that the final term sheet will be

signed within 12 weeks. The terms outlined are attractive. China currently

accounts for ca. 80% of world primary tungsten supply and is expected to

become a net importer by the mid-2020s. The driving force behind the

Sangdong deal is the concern of major downstream tungsten products

manufacturer, Austria's Plansee/Global Tungsten & Powders Corp. (GTP), to

ensure long term security of primary tungsten supply. A ten year offtake

agreement signed with Almonty in March stipulated minimum revenue of

CAD500m and accounts for ca. 85% of the first ten years of Sangdong's

output. Plansee/GTP's selection of the Sangdong mine to become one of its

most important long term suppliers is a strong validation of Almonty/the

Sangdong mine in our view. Publication of the general terms of the Sangdong

project financing causes us to raise our price target from CAD1.45 to

CAD1.50. We maintain our Buy recommendation.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/17045.pdf

