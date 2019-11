^

Original-Research: Almonty Industries Inc.



- von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Almonty Industries Inc.

Unternehmen: Almonty Industries Inc.

ISIN: CA0203981034

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 25.11.2019

Kursziel: CAD1,35

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA

Das Sangdong-Minenprojekt hat das Potenzial, Almonty bis 2025 zum

dominierenden nichtchinesischen Wolfram-Player zu machen - mit einem

Marktanteil von über einem Drittel außerhalb Chinas. Das potenzielle

Minenleben von Sangdong erstreckt sich über die Mitte dieses Jahrhunderts

hinaus, und die jährliche Produktion wird mehr als das Doppelte der

aktuellen Produktion von Almonty betragen. Nach den jüngsten Besuchen der

KfW-IPEX Bank und der Österreichischen Entwicklungsbank (OeKB) in den Minen

Panasqueira und Sangdong, glauben wir , dass der Abschluss der

Sangdong-Finanzierung bevorsteht. Die Ergebnisse des vierten Quartals

2018/19 waren schwach, was auf die schwachen Marktbedingungen in Europa und

die Unsicherheit bezüglich großer Wolfram-APT (Ammoniumparawolframat)

Vorräte zurückzuführen war, die zuvor von der nicht mehr existierenden

Fanya Metal Exchange in China gehalten wurden. Der durchschnittliche

Rohstoffpreis lag im vierten Quartal 2018/19 bei USD210, verglichen mit

USD271 in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2018/19. Die Preise

haben sich seitdem jedoch auf USD 220-240 erholt, und wir gehen davon aus,

dass das aktuelle Quartal stärker ausfällt als das vierte Quartal 18/19.

Mit dem bevorstehenden Abschluss der Sangdong-Finanzierung raten wir

Anlegern, die aktuelle Kursschwäche auszunutzen. Unsere Empfehlung lautet

Kaufen mit einem unveränderten Kursziel von CAD1,35.

The Sangdong mine project has the potential to make Almonty the dominant

non-Chinese tungsten player by 2025, with an ex-China market share of over

one third. Sangdong's potential mine-life stretches beyond the middle of

this century with annual production at over twice Almonty's current output.

Following recent visits by KfW-IPEX Bank and the Austrian Development Bank

(OeKB) to the Panasqueira and Sangdong mines, we believe that closure of

the Sangdong financing is at hand. Q4 2018/19 results were weak due to soft

market conditions in Europe and uncertainty surrounding large tungsten APT

(ammonium paratungstate) stocks formerly held by the defunct Fanya Metal

Exchange in China. The commodity price averaged USD210 in Q4 2018/19

compared with USD271 during the first three quarters of the 2018/19

financial year. However, pricing has since recovered to USD220-240 and we

expect the current quarter to be stronger than Q4 18/19. With closure of

the Sangdong financing imminent, we advise investors to take advantage of

current share price weakness. Our recommendation is Buy with an unchanged

price target of CAD1.35.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/19485.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

