Original-Research: All for One Steeb AG (von BankM - Repräsentanz der biw Ba...

Original-Research: All for One Steeb AG - von BankM - Repräsentanz der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG

Einstufung von BankM - Repräsentanz der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG zu All for One Steeb AG

Unternehmen: All for One Steeb AG ISIN: DE0005110001

Anlass der Studie: Q1-Bericht, Kurzanalyse Empfehlung: Halten seit: 23.02.2017 Kursziel: EUR 69,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 23.2.2017, vormals Kaufen Analyst: Daniel Großjohann

Geschäftsjahresauftakt mit zweistelliger Wachstumsrate

Die All for One Steeb AG (ISIN DE0005110001, Prime Standard, A1OS GY) hat - getrieben von starkem Lizenzgeschäft (+28%) - in Q1 16/17 den Konzernumsatz um 12% steigern können.



Auch der strategisch wichtige Bereich Outsourcing & Cloud Services zeigte zweistelliges Wachstum (+10%). Bezogen auf EBIT und EPS gelangen gegenüber dem Vorjahr Verbesser¬ungen um 10% bzw. 21%. Die EBIT-Marge sank leicht von 8,1% auf 8,0%. Nach dem starken Auftaktquartal heben wir unsere umsatzseitige Wachs¬tums¬erwartung für das Gesamtjahr von 7% auf 8,5% an. Die EBIT-Marge 16/17e sehen wir weiterhin leicht unter Vorjahresniveau.

Sowohl gemäß Peer- als auch DCF-Bewertung ergibt sich ein positives Kurspotenzial für die Aktie. Dieses liegt nach dem jüngsten Kursanstieg leicht unter 15%, unsere Empfehlung ändert sich daher (trotz leicht angehobener Schätzungen) von 'Kaufen' auf 'Halten'.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/14789.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden http://www.bankm.de/webdyn/141_cs_Research%20Reports%20Disclaimer.html.

Kontakt für Rückfragen BankM - Repräsentanz der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG Daniel Großjohann Mainzer Landstraße 61, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-42 Fax +49 69 71 91 838-50 Email: daniel.grossjohann@bankm.de

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.