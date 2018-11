Original-Research: All for One Steeb AG (von BankM - Repräsentanz der FinTec...

Weitere Suchergebnisse zu "All for One Steeb":

Original-Research: All for One Steeb AG - von BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG

Einstufung von BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG zu All for One Steeb AG

Unternehmen: All for One Steeb AG

ISIN: DE0005110001

Anlass der Studie: Vorl.



Zahlen GJ 2017/18; Kurzanalyse

Empfehlung: Kaufen

seit: 22.11.2018

Kursziel: EUR 72,30

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 24.05.2017, vormals Halten

Analyst: Daniel Großjohann

Erwartungen 2017/18 getroffen, Strategieoffensive 2022 angekündigt

Die vorläufig gemeldeten Zahlen der All for One Steeb AG (ISIN

DE0005110001, Prime Standard, A1OS GY) für 2017/18 haben unsere Erwartungen

getroffen. Der Umsatz stieg auf 332,5 Mio., wobei der 11%ige Zuwachs fast

ausschließlich organisch war. Das EBIT lag mit 20,6 Mio. rd. 3% über dem

Vorjahreswert. Der mittelfristige Ausblick auf 2022/23 impliziert

durchschnittliche jährliche Wachstumsraten oberhalb von 10%, die durch die

erstmals vorgestellte Strategieoffensive 2022 ermöglicht werden sollen. Wir

haben unsere Erwartungen überarbeitet, was auf 5-Jahressicht zu einer

deutlichen Anhebung bei Umsatz und EBIT führt, während die kurzfristigen

Schätzungen reduziert wurden. Dies führt - neben den Multiples, die bedingt

durch das Kapitalmarktumfeld sanken - zu einer niedrigeren Peer-Bewertung,

während die langfristig orientierte DCF-Bewertung ansteigt.

Unser Kursziel für die All for One Steeb-Aktie, zu jeweils gleichen Teilen

auf DCF-Bewertung und Peer-Gruppen-Analyse basierend, beläuft sich auf EUR

72,30. Unsere Empfehlung lautet weiterhin 'Kaufen'.

Kontakt für Rückfragen

BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG

Daniel Großjohann

Mainzer Landstraße 61, 60329 Frankfurt

Tel. +49 69 71 91 838-42

Fax +49 69 71 91 838-50

Email: daniel.grossjohann@bankm.de

