Original-Research: All for One Steeb AG (von BankM - Repräsentanz der FinTec...

Einstufung von BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG zu All for One Steeb AG

Unternehmen: All for One Steeb AG

ISIN: DE0005110001

Anlass der Studie: H1-Bericht, Kurzanalyse

Empfehlung: Kaufen

seit: 18.05.2018

Kursziel: EUR 78,50

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 24.5.2017, vormals Halten

Analyst: Daniel Großjohann

Umsatzguidance angehoben, Investitionsphase dauert an

Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2017/18 zeigte die All for One Steeb

AG (ISIN DE0005110001, Prime Standard, A1OS GY) einen rd.



14%igen

Umsatzzuwachs, getragen vor allem vom starken organischen Wachstum und zu

geringerem Anteil (2%-Punkte) durch anorganische Effekte. Das EBIT stieg in

H1 mit 3% unterproportional. Die Ursache hierfür liegt in

Zukunftsinvestitionen, die dem Ausbau des Lösungs- und Serviceportfolios

dienen. Derzeit überlagert dies positive Margeneffekte, die sich aus der

Skalierbarkeit der wachsenden Basis wiederkehrender Erlöse ergeben. Mit

Ausklingen der Phase forcierter Investitionen in 18 bis 24 Monaten wird

sich die Ertragsdynamik erhöhen. Wir haben in unseren überarbeiteten

Schätzungen das schneller als erwartete Umsatzwachstum abgebildet und dabei

die absoluten Erwartungen bzgl. des EBIT aber nahezu unverändert belassen.

Insbesondere die DCF-Bewertung impliziert weiteres Kurspotenzial.

Unser Kursziel für die All for One Steeb-Aktie, zu jeweils gleichen Teilen

auf DCF-Bewertung und Peer-Gruppen-Analyse basierend, beläuft sich auf EUR

78,50.

Kontakt für Rückfragen

BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG

Daniel Großjohann

Mainzer Landstraße 61, 60329 Frankfurt

Tel. +49 69 71 91 838-42

Fax +49 69 71 91 838-50

Email: daniel.grossjohann@bankm.de

