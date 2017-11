Original-Research: All for One Steeb AG (von BankM - Repräsentanz der FinTec...

^

Unternehmen: All for One Steeb AG ISIN: DE0005110001

Anlass der Studie: Vorläufige Zahlen 2016/17, Kurzanalyse Empfehlung: Kaufen seit: 10.11.2017 Kursziel: EUR 75,65 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 24.5.2017, vormals Halten Analyst: Daniel Großjohann

Umsatz und EBIT besser als erwartet

Mit den vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2016/17 (Umsatz: EUR 300,5 Mio.



; EBIT: EUR 20,1 Mio.; EBT: EUR 19,4 Mio.) hat die All for One Steeb AG (ISIN DE0005110001, Prime Standard, A1OS GY) unsere Schätzungen leicht übertroffen. Eine höhere Steuerquote dürfte indes dafür gesorgt haben, dass der Jahresüberschuss (EUR 13,1 Mio.) leicht unterhalb unserer Erwartung von EUR 13,3 Mio. blieb. Erstmals lieferte das Unternehmen auch einen Ausblick auf das (am 1.10.17) angelaufene Geschäftsjahr 2017/18, das ein Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich und ein - trotz fortgesetzter Zukunftsinvestitionen - stabiles Margenniveau impliziert. Unsere Schätzungen für 2017/18, die am oberen Ende der neuen Guidance liegen, belassen wir unverändert. Die Veränderung im Zielkurs ist vor allem bedingt durch Peer-Gruppen-Effekte.

Unser Kursziel für die All for One Steeb-Aktie, zu jeweils gleichen Teilen auf DCF-Bewertung und Peer-Gruppen-Analyse basierend, beläuft sich auf EUR 75,65. Unsere Empfehlung lautet weiterhin 'Kaufen'.

