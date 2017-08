Original-Research: All for One Steeb AG (von BankM - Repräsentanz der FinTec...

^

Original-Research: All for One Steeb AG - von BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG

Einstufung von BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG zu All for One Steeb AG

Unternehmen: All for One Steeb AG ISIN: DE0005110001

Anlass der Studie: 9M-Bericht, Kurzanalyse Empfehlung: Kaufen seit: 14.08.2017 Kursziel: EUR 77,50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 24.5.2017, vormals Halten Analyst: Daniel Großjohann

Deutliche Zuwächse in allen Umsatzarten

Die Neunmonatszahlen (Umsatz +12%; EPS +6%) zeigen, dass die All for One Steeb AG (ISIN DE0005110001, Prime Standard, A1OS GY) weiter auf Kurs ist: Neben der Digitalisierung im Mittelstand sorgt auch die Umstellung auf SAP S/4HANA für eine gute Auftragslage.



Dass trotz sehr guter Beraterauslastung die Margen leicht zurückgingen, lag vor allem an den anhaltenden strategischen Investitionen. Zudem werden in Kundenprojekten verstärkt auch externe Berater (aus dem Beratungspartnernetzwerk) eingesetzt. Dies belastet aktuell die Materialkostenquote. Unsere Schätzungen belassen wir unverändert, bedingt durch Peer-Gruppen-Effekte steigt das Kursziel leicht. Bei einem EV/Umsatz-Verhältnis von unter 1 für 2017/18e ist All for One Steeb günstig - gerade vor dem Hintergrund, dass die Margenniveaus nach Abschluss der Zukunftsinvestitionen anziehen werden.

Unser Kursziel für die All for One Steeb-Aktie, zu jeweils gleichen Teilen auf DCF-Bewertung und Peer-Gruppen-Analyse basierend, beläuft sich auf EUR 77,50. Unsere Empfehlung lautet weiterhin 'Kaufen'.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15513.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden http://www.bankm.de/webdyn/141_cs_Research%20Reports%20Disclaimer.html.

Kontakt für Rückfragen BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG Daniel Großjohann Mainzer Landstraße 61, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-42 Fax +49 69 71 91 838-50 Email: daniel.grossjohann@bankm.de

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°