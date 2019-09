Original-Research: All for One Group AG (von Montega AG): Long

^

The Transformers - All for One begleitet den Mittelstand in die digitale

Welt

Hamburg, 05.09.2019 - Die Montega AG hat die Aktie der All for One Group im

Rahmen einer neuen ALPHA-Studie zum Kauf empfohlen.



Der

SAP-Komplettdienstleister dürfte nach Einschätzung der Analysten von der

Erweiterung der SAP-Infrastrukturen, insbesondere in den Geschäftsbereichen

Cloud und Customer Experience Management sowie der SAP S/4Hana-Umstellung,

profitieren und maßgeblich an der Dynamik der digitalen Transformation des

Mittelstandes partizipieren. Neben einem weiterhin intakten Marktumfeld mit

hohen Wachstumsraten entfallen auf Unternehmensebene künftig zudem die

Einmaleffekte aus der Strategieoffensive zur Diversifikation des

Produktportfolios. Während die nächsten Gesamtjahreszahlen noch vom

Übergang gezeichnet sein dürften, erwartet Montega eine sukzessive

Ergebnisverbesserung im neuen Geschäftsjahr (ab 01. Oktober 2019). Die

Aktie bietet für Montega derzeit ein attraktives Chance-Risiko-Profil, da

sich All for One bislang nicht der allgemeinen Sektor-Erholung anschließen

konnte und einen hohen Bewertungsabschlag gegenüber der Peergroup aufweist,

woraus ein Upside-Potenzial von mehr als 30% resultiert.

Montega wird die Entwicklung des Unternehmens fortan genau verfolgen und

den Case schließen, sobald das Kurspotenzial ausgeschöpft ist oder sich die

Einschätzung der Analysten grundlegend ändert.

