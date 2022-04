Original-Research: Advanced Blockchain AG (von GBC AG): Kaufen

^

Original-Research: Advanced Blockchain AG - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu Advanced Blockchain AG

Unternehmen: Advanced Blockchain AG

ISIN: DE000A0M93V6

Anlass der Studie: Research Report (Initial Valuation)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 23,32 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2022

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Julien Desrosiers, Matthias Greiffenberger, Felix Haugg

Einfacher Zugang zu DeFi, Crypto & Web 3.0. Signifikantes Upside-Potenzial

durch das wachstumsstarke Portfolio. Erfolgreiche Teilveräußerungen und

Finanzierungsrunden bestätigen den Investmentansatz der Gruppe.

Mit diesem Research Update geben wir eine vorläufige Bewertung ab. Der

vollständige Geschäftsbericht 2021 soll zeitnah veröffentlicht werden.

Anschließend werden wir nochmals eine Bewertungsaktualisierung vornehmen

und nach Möglichkeit weitere Projekte in die Bewertung einbeziehen.

Die Advanced Blockchain AG investiert und beteiligt sich über drei

Bereiche: (1) Investments, (2) Holdings und (3) Incubations.

Im Bereich der Holdings und Incubations arbeitet die Advanced Blockchain AG

eng mit den Unternehmen zusammen. Hier versucht das Unternehmen die

Investitionen nicht breit zu streuen, sondern sich gezielt auf eine

kleinere Anzahl an Investitionen zu konzentrieren. Durch die höhere

Fokussierung soll eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit erreicht werden.

Die Advanced Blockchain AG unterstützt hier nicht nur durch finanzielle

Mittel, sondern hilft auch Blockchain-Prozesse erfolgreich zu

implementieren. Hier profitieren die Unternehmen von der umfangreichen

Expertise des Advanced Blockchain Teams und den zahlreichen

Branchenkontakten. Da häufig auch Spin-offs unterstützt werden, wird die

Advanced Blockchain Group auch mit etablierten Unternehmen mit großem

Bekanntheitsgrad in Verbindung gebracht. Die Advanced Blockchain Group

unterstützt neben externen Spin-offs auch ihre eigenen Spin-off-Projekte

und Tochtergesellschaften in der Blockchain- und Dezentralisierungsbranche.

Durch die interne Unterstützung und Gründung können zahlreiche Prozesse

unkomplizierter umgesetzt werden, während die genannten Vorteile für die

Unternehmen weiterhin bestehen.

Die Advanced Blockchain Group setzt bei den Gründungen und Investitionen

auf eine umfangreiche interne Analyse. So verfügt das Unternehmen über ein

Investitions- und Forschungsteam von mehr als 10 Personen, die ständig auf

der Suche nach neuen Projekten sind. Zudem gibt es eine symbiotische

Beziehung mit zahlreichen externen professionellen Investoren, die Feedback

beisteuern können. Sofern ein potenzielles Projekt identifiziert wurde und

die dahinterstehende Technologie analysiert wurde, wird ein Treffen mit dem

Gründerteam vereinbart. Die Advanced Blockchain Group kann eine

umfangreiche Unterstützung anbieten, von der Bereitstellung technischer

Ressourcen über die Unterstützung bei der Markteinführung, Audits,

Investorenzugang bis hin zum Zugang zur eignen Forschungsgruppe.

Darüber hinaus agiert die Advanced Blockchain Group über ihre

Tochtergesellschaften als Risikokapitalgeber. In diesem Bereich wird nicht

nur in Start-ups investiert, sondern in alle Arten von Unternehmen, die mit

Hilfe der Blockchain- und Dezentralisierungstechnologie versuchen, Lösungen

für weit verbreitete Probleme zu entwickeln, mit denen große, etablierte

Unternehmen konfrontiert sind.

Weiterhin investiert die Advanced Blockchain über ihre

Tochtergesellschaften in Blockchain-Technologieunternehmen, die Krypto-

Token anbieten. So werden Beratungsleistungen teilweise in Form von Tokens

bezahlt.

Im Bereich der Incubations haben wir aktuell die folgenden Investitionen/

Beteiligungen identifiziert: Bribe, Quasar, Angular, Panoptic,

Instrumental, Pendulum und Warp.

Wir haben die Bewertungsansätze des Unternehmens hinsichtlich der einzelnen

Positionen angesehen und sehen diese als nachvollziehbar an. Im Bereich

Incubations wurden Bewertungen gemäß laufender Finanzierungsrunden

vorgenommen, bzw. gemäß der letzten Transaktion. Weiterhin wurden Tokens

für Beratungs- und Software-Leistung ausgegeben, die einem Bewertungsansatz

gemäß der initialen Ausgabe entsprechen. Unseres Erachtens liegt der

aktuelle faire Wert der Incubations (nach Sicherheitsabschlägen) bei rund

12 Mio. EUR.

Im Bereich Investments sind 31 unterschiedliche Positionen vorhanden,

nämlich Maverick, Sentinel, Alluo, Myso, Etherscore, Polymer, Fractal, Neon

Labs, Mekatek, Fragcolor, Element Finance, Zcloak, Fei Protocol, Backd,

Arweave, Obol, Forest Park, Component, NEAR Protocol, Sigmadex, Composable,

Permanent Ventures, Manta, Light, Moxy, Polkadot, Talisman, SDGX, Contango,

Ithil, Peaq und Apricot.

Am populärsten dürfte der große Erfolg des Polkadot-Investments gewesen

sein. So hat das Unternehmen im Jahr 2017 für durchschnittlich deutlich

unter 1 EUR je Token investiert und zuletzt den größten Teil realisiert.

Zwischenzeitlich stand der Kurs bei rund 47 EUR und gemäß des Managements

wurden die Veräußerungen in der Nähe des Höchstkurses durchgeführt.

Wir haben die Bewertungsmethoden des Investmentportfolios mit dem

Management diskutiert und sehen diese als nachvollziehbar an. Unseres

Erachtens stehen zahlreiche Investmentprojekte noch am Anfang und weisen

noch weiteres enormes Potenzial für die Zukunft auf. Aktuell schätzen wir

den Wert des Investmentportfolios (nach Risikoabschlägen) auf rund 35 Mio.

EUR.

Im Bereich Holdings haben wir 12 Beteiligungen identifiziert, nämlich:

FinPro AG, Nakamo.to, FinPro GmbH, Peaq GmbH, Stela Labs Ltd, Tracebloc,

Cliso Ltd., Brain Network Ltd., Peaq Ltd., Incredulous Ltd., ADVANCED

BLOCKCHAIN LABS (DMCC) und ADVANCED BLOCKCHAIN LABS (FZCO).

Peaq sehen wir aktuell als den wichtigsten Werttreiber des Holdings-

Portfolios und schätzen das Portfolio auf einen Wert von 43 Mio. EUR.

Viele der Portfolio-Positionen stehen noch am Anfang und haben ein großes

Potential sich dynamisch weiterzuentwickeln. Zudem gibt es gemäß unserer

Einschätzung noch nicht-veröffentlichte Portfolio-Positionen, welche sich

ebenfalls wertsteigernd auswirken können. Gemäß dem Management liegen die

jährlichen Holdingkosten bei knapp unter 2 Mio. EUR, diese ziehen wir gemäß

dem NAV-Ansatz von unserer Portfolio-Bewertung ab.

In Summe haben wir gemäß NAV einen Unternehmenswert in Höhe von rund 88

Mio. EUR ermittelt. Bei 3,77 Mio. ausstehenden Aktien entspricht dies einem

Wert pro Aktie von 23,32 EUR. Vor dem Hintergrund des hohen Upside-

Potenzials vergeben wir im Rahmen unserer Initial Valuation das Rating

KAUFEN.

Hinweis: Sobald der Geschäftsbericht 2021 vorliegt, erweitern wir diese

Initial Valuation zur Initial Coverage Studie mit einer aktualisierten

Bewertung.

