Original-Research: Adler Modemärkte AG (von Montega AG): Halten

Original-Research: Adler Modemärkte AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Adler Modemärkte AG

Unternehmen: Adler Modemärkte AG ISIN: DE000A1H8MU2

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 17.03.2017 Kursziel: 4,50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Frank Laser

Marktumfeld sollte auch 2017 schwierig bleiben

Adler Modemärkte hat gestern den Geschäftsbericht 2016 vorgelegt, nachdem das Unternehmen bereits vorläufige Zahlen und die Guidance für 2017 veröffentlicht hatte.





[Tabelle]

Umsatz und Profitabilität unter Vorjahr: In 2016 sank der Umsatz um 3,8% auf 544,6 Mio. Euro. Flächenbereinigt war ein Minus von 4,6% zu verzeichnen. Damit entwickelte sich Adler schlechter als der deutsche Modehandel (-2%), was jedoch in erster Linie auf den Verlauf der ersten 9M zurückzuführen ist. In Q4 konnte Adler in einem stabilen Marktumfeld mit einem Umsatzplus von 1,3% auf 169,6 Mio. Euro marginal stärker wachsen als der Wettbewerb.

Der hohe Fixkostenanteil führte im Gesamtjahr 2016 zu einem deutlichen EBITDA-Rückgang von knapp 30%. In Q4 kehrte sich diese Hebelwirkung hingegen um, zusammen mit ersten Erfolgen aus den Effizienzsteigerungsmaßnahmen verbesserte sich das EBITDA dadurch im Schlussquartal um 8,0% auf 31 Mio. Euro.

Free Cashflow deutlich erholt: Im Gesamtjahr erwirtschaftete Adler einen Free Cashflow vor Finanzierungsleasing i.H.v. 11,4 Mio. Euro (2015: 2,9 Mio. Euro), woraus sich ein ausgeglichener FCF nach Finanzierungsleasing i.H.v. 0,3 Mio. Euro ergibt. Für 2017 plant das Unternehmen einen FCF mindestens auf Höhe des Vorjahres.

Dividende ausgesetzt: Für das abgelaufene Geschäftsjahr wird das Management aufgrund der schlechten Ergebnisperformance und für den Erhalt der nach wie vor soliden Bilanzqualität keine Dividende vorschlagen. Für das laufende Geschäftsjahr wird jedoch die Wiederaufnahme der Dividendenzahlung angestrebt, sofern die gesteckten Ziele erreicht werden.

Ausblick im Rahmen der Erwartungen: Adler erwartet einen leichten Umsatzrückgang in 2017 (MONe: -0,1%), jedoch auf Basis der eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen eine deutliche EBITDA-Steigerung auf 27 bis 30 Mio. Euro. In den ersten zwei Monaten entwickelten sich Adlers Erlöse leicht besser als der Gesamtmarkt, der im Januar um 9% und im Februar um 7% zurückging. Der März verlief witterungsbedingt nach Unternehmensangaben bis jetzt sehr gut.

Fazit: Adler Modemärkte wird sich auch 2017 in einem schwierigen Marktumfeld behaupten müssen. Durch die zu erwartenden Effekte aus den Effizienzprogrammen sollte der avisierte deutliche Ergebnisanstieg jedoch zu realisieren sein. Da dieser vom Markt aber erwartet wird und wir kurzfristig keine weiteren Katalysatoren sehen, bestätigen wir unsere Halten-Empfehlung bei einem Kursziel von 4,50 Euro.

