Original-Research: Adler Modemärkte AG (von Montega AG): Halten

Original-Research: Adler Modemärkte AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Adler Modemärkte AG

Unternehmen: Adler Modemärkte AG ISIN: DE000A1H8MU2

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 02.02.2017 Kursziel: 4,50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Timo Buss

Stabilisierung der Umsatzsituation in Q4

Adler Modemärkte hat heute Morgen überraschend Eckdaten zum Geschäftsverlauf in 2016 bekannt gegeben, die der nachfolgenden Tabelle entnommen werden können.





[Tabelle]

Umsatz: Im Gesamtjahr ging der Umsatz um 3,8% auf 544,6 Mio. Euro zurück. Flächenbereinigt lag das Minus leicht höher (4,6%), da Adler einige wenige Neueröffnungen getätigt hat. Nach Angaben des Branchenmagazins TextilWirtschaft verlor der deutsche stationäre Modehandel in 2016 etwa 2% seines Umsatzes, sodass Adler im Wettbewerbsvergleich etwas ausgeprägter unter Frequenzrückgängen gelitten hat. Dies ist jedoch hauptsächlich dem Verlauf der ersten 9M geschuldet. In Q4 konnte sich Adler in einem weitestgehend stabilen Marktumfeld (Branchenumsätze im Oktober: +0%, November: +1%, Dezember: +0%) mit einem Umsatzplus von 1,3% auf 169,6 Mio. Euro wieder zufriedenstellend behaupten.

Profitabilität: Der Operating Leverage im Geschäftsmodell von Adler wird im überproportionalen EBITDA-Rückgang auf 22,5 Mio. Euro deutlich (-32,5%). In Q4 wirkte sich die Hebelwirkung wiederum positiv aus. In Verbindung mit Effizienzsteigerungsmaßnahmen verbesserte sich das EBITDA um 5,2% auf 30,2 Mio. Euro bei einem nur marginalen Anstieg der Erlöse. Nachdem in den ersten 9M deutliche Umsatzeinbußen verzeichnet wurden, vermeldete Adler zwei Mal eine Gewinnwarnung. Die zuletzt vorsichtig formulierte EBITDA-Guidance (14 bis 17 Mio. Euro) wurde aufgrund des stabilen Q4s nun jedoch signifikant übertroffen.

Ausblick: Für 2017 hatte der Vorstand eine Reduktion der OPEX um bis zu 10 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Der Löwenanteil (6 Mio. Euro) wird auf Personalabbau entfallen. Die Mitarbeiterzahl ist per 31.12. bereits um rd. 5% ggü. Vj. (2015: 4.203 MA) gesunken. Insofern ist ein Teil der geplanten Einsparungen bereits wirksam geworden. Eine erwartete Verbesserung des EBITDA in 2017 um volle 10 Mio. Euro erscheint daher zu optimistisch. Wir gehen in 2017 weiterhin von einem EBITDA i.H.v. 29,0 Mio. Euro und EPS von 0,27 Euro aus. Damit notieren die Adler-Anteile derzeit mit einem KGV 2017e von 17,9x und lassen u. E. fundamental kurzfristig keine signifikanten Kurssteigerungen zu.

Fazit: Nachdem das Sentiment für den Titel durch mehrere Gewinnwarnungen eingetrübt war, sorgt der heute vermeldete Teilerfolg für Erholungstendenzen beim Aktienkurs. In 2017 erwarten wir, dass der Managementfokus auf Kosteneffizienz zu einem Anstieg des EBITDA auf 29,0 Mio. Euro führen wird. Das Marktumfeld bleibt jedoch schwierig und für deutlichere Gewinnsteigerungen sehen wir momentan keine Katalysatoren, sodass wir unsere Halten-Empfehlung bei unverändertem Kursziel beibehalten.

