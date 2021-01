Original-Research: ADVA Optical Networking SE (von First Berlin Equity Resear...

Weitere Suchergebnisse zu "ADVA Optical Network":

^

Original-Research: ADVA Optical Networking SE - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ADVA Optical Networking SE

Unternehmen: ADVA Optical Networking SE

ISIN: DE0005103006

Anlass der Studie: Vorläufiges Ergebnis 2020

Empfehlung: Kaufen

seit: 12.01.2021

Kursziel: EUR11,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 27.10.2020 (zuvor: Hinzufügen)

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ADVA Optical

Networking SE (ISIN: DE0005103006) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes

bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 8,20 auf EUR

11,00.

Zusammenfassung:

ADVA hat vorläufige Ergebnisse für 2020 und die erste Guidance für 2021

veröffentlicht. Das Unternehmen hat beschlossen, vorläufige Zahlen fast

sieben Wochen vor dem am 25. Februar fälligen Jahresbericht zu

veröffentlichen, da die Zahlen erheblich von den Prognosen der Analysten

abweichen. Der Umsatz im GJ/20 von EUR565,0 Mio.



(FBe: EUR572,5 Mio.; GJ/19:

EUR556,8 Mio.) lag am unteren Ende der Managementguidance von EUR565 Mio. bis

EUR580 Mio., während die Proforma-EBIT-Marge mit 6% am oberen Ende der

Guidance von 5-6% lag. Die Nachfrage nach ADVA-Produkten blieb im Q4/20

stark, aber der Umsatz litt unter COVID-19-bezogenen Lieferkettenproblemen

und dem schwachen US-Dollar (ca. 40% des Umsatzes werden in USD erzielt).

Die operative Marge profitierte vom schwachen US-Dollar, da 75% der

Herstellungskosten auf die US-Währung lauten. Die Mitte der Umsatz- und

Gewinnprognose des Managements für 2021 impliziert ein Proforma-EBIT für

2021 von EUR44,6 Mio., was 15% über unserer bisherigen Prognose liegt. Die

Lücke zwischen der Guidance des Managements und unserer bisherigen Prognose

basiert auf einer weiteren Abschwächung des US-Dollars seit unserem letzten

Update vom 27. Oktober und die Aussicht auf eine positive

Umsatzmixverschiebung hin zu margenstärkerer Software und Dienstleistungen.

Basierend auf einer Aufwärtsanpassung unserer Prognosen erhöhen wir unser

Kursziel von EUR8,20 auf EUR11,00. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on ADVA

Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006). Analyst Simon Scholes

reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 8.20 to

EUR 11.00.

Abstract:

ADVA has published preliminary 2020 results and first guidance for 2021.

The company decided to publish preliminary figures nearly seven weeks ahead

of the annual report due on 25 February because the numbers deviate

significantly from analysts' forecasts. FY/20 revenue of EUR565.0m (FBe:

EUR572.5m; FY/19: EUR556.8m) was at the bottom end of management guidance of

EUR565m-EUR580m while the proforma EBIT margin of 6% was at the top end of

guidance of 5-6%. Demand for ADVA's products remained strong in Q4/20 but

revenue suffered from COVID-19-related supply chain problems and the weak

US Dollar (ca. 40% of revenues are denominated in USD). The operating

margin benefitted from the weak US Dollar as 75% of cost of goods sold are

denominated in the US currency. The mid-point of management's 2021 sales

and profit guidance implies 2021 proforma EBIT of EUR44.6m which is 15% above

our previous forecast. The gap between management guidance and our previous

forecast is based on further weakening of the US Dollar since our last

update of 27 October and the prospect of a favourable shift in the revenue

mix towards higher margin software and services. Based on upward revision

to our forecasts, we are raising our price target from EUR8.20 to EUR11.00. We

maintain our Buy recommendation.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des

Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/21985.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°