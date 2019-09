Original-Research: ADVA Optical Networking SE (von First Berlin Equity Resear...

Weitere Suchergebnisse zu "ADVA Optical Network":

^

Original-Research: ADVA Optical Networking SE - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ADVA Optical Networking SE

Unternehmen: ADVA Optical Networking SE

ISIN: DE0005103006

Anlass der Studie: Aufnahme der Coverage

Empfehlung: Kaufen

seit: 17.09.2019

Kursziel: EUR8,50

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat die Coverage von ADVA Optical Networking

SE (ISIN: DE0005103006) aufgenommen.



Das Rating von Analyst Simon Scholes

ist BUY bei einem Kursziel von EUR 8,50.

Zusammenfassung:

Das Aufkommen des Internets der Dinge, der 5G-Mobiltelefonie und Fibre

Deep-Initiativen beenden die Dominanz des zentralisierten Cloud-Computing

und treiben eine Welle von Investitionen am Netzwerkrand voran. Der

Aufstieg des Edge-Networking dürfte in den nächsten zehn Jahren die

bedeutendste Entwicklung in der Telekommunikationsnetzarchitektur sein.

Aufgrund der jüngsten Akquisitionstätigkeit und der F & E-Ausgaben ist ADVA

sehr gut positioniert, um am bevorstehenden Boom teilzuhaben. Bedenken im

Zusammenhang mit dem Handelskonflikt zwischen den USA und China haben dazu

geführt, dass die Aktie rund ein Drittel ihres April-Hochs von EUR9,78

verloren hat. Wir sind jedoch der Ansicht, dass die jüngsten

Zolltariferhöhungen nun zum größten Teil eingepreist sind und haben ein

Kursziel von EUR8,50 festgelegt. Unsere Empfehlung lautet Kaufen.

First Berlin Equity Research has initiated coverage on ADVA Optical

Networking SE (ISIN: DE0005103006). Analyst Simon Scholes' rating is BUY

with a price target of EUR 8.50.

Abstract:

The advent of the Internet of Things, 5G mobile telephony and fibre deep

initiatives are ending the dominance of centralised cloud computing and

driving a wave of investment at the network edge. The rise of edge

networking looks set to be the most significant development in

telecommunications network architecture over the next decade. By virtue of

recent acquisition activity and R&D spending, ADVA is very well placed to

participate in the forthcoming boom. Concerns centred on the US-China trade

conflict have pushed the share roughly one third off its April high of

EUR9.78, but we think recent tariff rises are now mostly priced in and set a

price target of EUR8.50. Our recommendation is Buy.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/19007.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°