Original-Research: ABO Wind AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

Original-Research: ABO Wind AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Wind AG

Unternehmen: ABO Wind AG

ISIN: DE0005760029

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 13.06.2019

Kursziel: 22,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Wind AG (ISIN:

DE0005760029) veröffentlicht.



Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt

seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 21,50 auf EUR 22,00.

Zusammenfassung:

ABO Wind hat im Jahr 2018 einen Rekordumsatz von EUR150 Mio. erzielt und mit

EUR12,7 Mio. das drittbeste Nettoergebnis in ihrer Geschichte eingefahren.

Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund, dass der deutsche Markt

regelrecht eingebrochen ist, ein bemerkenswert gutes Ergebnis. Dank eines

starken Auslandsgeschäfts ist es ABO Wind gelungen, die Marktschwäche in

Deutschland weitgehend zu kompensieren. Die kräftig gewachsene

Projektpipeline spricht dafür, dass ABO Wind auch in den nächsten Jahren

weiter wachsen wird. Für 2019 erwartet das Unternehmen allerdings aufgrund

des sich weiter abschwächenden deutschen Marktes einen Gewinnrückgang auf

ca. EUR10 Mio. Die mittelfristigen Aussichten sind aber dank

Internationalisierung und dem zweiten Standbein Solar ausgezeichnet. ABO

Wind erwartet spätestens ab 2023 in der Regel Jahresüberschüsse jenseits

der EUR20 Mio.-Grenze. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues

Kursziel von EUR22,00 (bisher: EUR21,50). Die Aktie bleibt mit einem 2020E KGV

von 8 attraktiv bewertet. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on ABO Wind AG

(ISIN: DE0005760029). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY

rating and increased the price target from EUR 21.50 to EUR 22.00.

Abstract:

ABO Wind reported record sales of EUR150m in 2018 and posted the third-best

net result in its history at EUR12.7m. This is a remarkably good result,

especially given the fact that the German market has literally collapsed.

Thanks to strong foreign business, ABO Wind has been able to largely

compensate for the market weakness in Germany. The strong growth of the

project pipeline indicates that ABO Wind will continue to grow in the

coming years. For 2019, however, the company expects a lower net profit of

ca. EUR10m due to further weakening of the German market. However, the

medium-term prospects are excellent thanks to internationalisation and the

second pillar in solar. The company expects to regularly report annual net

income above EUR20m by 2023 at the latest. An updated DCF model yields a new

price target of EUR22.00 (previously: EUR21.50). The stock remains attractively

valued at a 2020E P/E of 8x. We confirm our Buy recommendation.

