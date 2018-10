Original-Research: ABO Wind AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

Original-Research: ABO Wind AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Wind AG

Unternehmen: ABO Wind AG

ISIN: DE0005760029

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 09.10.2018

Kursziel: 20,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Wind AG (ISIN:

DE0005760029) veröffentlicht.



Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt

seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 20,00.

Zusammenfassung:

First Berlin Equity Research has published a research update on ABO Wind AG

(ISIN: DE0005760029). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY

rating and maintained his EUR 20.00 price target.

Abstract:

ABO Wind presented H1 figures. As expected, these were well below the

previous year's figures but surprised positively regarding profitability.

Revenues decreased 24% y/y to EUR56.4m, and EBIT fell by 36% to EUR8.3m. EBIT

was well above our estimate and shows that ABO Wind remains highly

profitable even in a challenging environment (EBIT margin 14.7%). After a

H1 net profit of EUR5.5m, we see the company on track to achieve our

full-year estimate of EUR11.3m, especially since the second half of the year

is typically seasonally stronger. We confirm our Buy recommendation and

EUR20.00 price target.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/17051.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

