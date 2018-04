Original-Research: ABO Wind AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

Original-Research: ABO Wind AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Wind AG

Unternehmen: ABO Wind AG

ISIN: DE0005760029

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 25.04.2018

Kursziel: 20,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Wind AG (ISIN:

DE0005760029) veröffentlicht.



Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt

seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 16,40 auf EUR 20,00.

Zusammenfassung:

Die ABO Wind AG bietet zur Finanzierung ihres internationalen Wachstums

eine Wandelanleihe (maximales Volumen: EUR15 Mio.) zur Zeichnung an. Die

Laufzeit beträgt zwei Jahre, die Verzinsung liegt bei 3% p.a. und der

Wandlungspreis bei EUR15,00 je Aktie. Der Fokus des zukünftigen

internationalen Wachstums liegt nicht mehr nur auf der Windkraft, sondern

auch auf der Photovoltaik. In unserer Post-Money-Bewertung unterstellen wir

die komplette Zeichnung in 2018 und die vollständige Wandlung im Oktober

2019 (1 Mio. zusätzliche Aktien). Die zusätzlichen finanziellen Mittel

sollten bereits ab 2019E stärkeres Wachstum generieren. Ein aktualisiertes

DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR20,00 (bisher: EUR16,40). Wir

halten die Aktie weiterhin für sehr attraktiv bewertet und empfehlen sie

zum Kauf.

First Berlin Equity Research has published a research update on ABO Wind AG

(ISIN: DE0005760029). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY

rating and increased the price target from EUR 16.40 to EUR 20.00.

Abstract:

ABO Wind AG is offering a convertible bond (maximum volume: EUR15m) for

subscription to finance its international growth. The term is two years,

the coupon 3% p.a., and the conversion price EUR15.00 per share. The focus of

future international growth is no longer just on wind power, but also on

photovoltaics. In our post-money valuation we assume full subscription of

the issue in 2018 and full conversion in October 2019 (1 million additional

shares). The additional financial resources should generate stronger growth

from 2019E. An updated DCF model yields a new price target of EUR20.00

(previously: EUR16.40). We consider the stock to be very attractively valued

and confirm our Buy recommendation.

