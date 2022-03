Original-Research: ABO Wind AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

Original-Research: ABO Wind AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Wind AG

Unternehmen: ABO Wind AG

ISIN: DE0005760029

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 29.03.2022

Kursziel: 95,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Wind AG (ISIN:

DE0005760029) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt

seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 79,00 auf EUR 95,00.

Zusammenfassung:

ABO Wind hat 2021 einen Nettogewinn von EUR13,8 Mio. erzielt und damit ihre

Guidance erfüllt und unsere Prognose von EUR13,5 Mio. leicht übertroffen. Für

2022 geht das Unternehmen von einer Steigerung der Gesamtleistung im

zweistelligen Prozentbereich aus sowie von einem Nettoergebnis von

mindestens EUR13,8 Mio. Insbesondere bei der Projektakquise war ABO Wind sehr

erfolgreich. 6,8 GW an Neuprojekten erhöhen das Volumen der aus Wind-,

Solar- und Speicherprojekten bestehenden Projektpipeline auf 19 (!) GW. Wir

gehen davon aus, dass die deutsche Pipeline (1,9 GW) von den von der

deutschen Bundesregierung initiierten Maßnahmen zur Beschleunigung der

Energiewende profitieren wird. Trotz der durch die Pandemie und den

russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verursachten

Lieferkettenprobleme sehen wir ABO Wind sehr gut aufgestellt, um auch 2022

weiter profitabel zu wachsen. Die gewachsene Projektpipeline und der sich

durch die Krise der fossilen Brennstoffversorgung in Europa beschleunigende

Ausbau erneuerbarer Energien veranlassen uns, das Kursziel von EUR79 auf EUR95

zu erhöhen. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on ABO Wind AG

(ISIN: DE0005760029). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY

rating and increased the price target from EUR 79.00 to EUR 95.00.

Abstract:

ABO Wind generated a net profit of EUR13.8m in 2021, thus meeting guidance

and slightly exceeding our forecast of EUR13.5m. For 2022, the company is

guiding towards a double-digit percentage increase in total output and a

net profit of at least EUR13.8m. ABO Wind was particularly successful in

project acquisition. 6.8 GW of new projects increase the volume of the

project pipeline consisting of wind, solar and storage projects to 19 (!)

GW. We assume that the German pipeline (1.9 GW) will benefit from the

measures initiated by the German government to accelerate the energy

transition. Despite supply chain problems caused by the pandemic and the

Russian invasion of Ukraine, we believe ABO Wind is very well positioned

for further profitable growth in 2022. The enlarged project pipeline and

the accelerating expansion of renewable energy due to the fossil fuel

supply crisis in Europe lead us to increase our price target from EUR79 to

EUR95. We reiterate our Buy recommendation.

